Yüksek şekeri en çabuk ne düşürür? Doğal insülin içeren sumak kan şekerini dengeliyor! Şifalı çay

Yabani otlar arasında yerini alan sumak meyvesi toplanır ve kurutularak toz haline getirildikten sonra baharat olarak kullanılır. Hemen hemen her toprakta yetişen bu otun toplamda 150 türü bulunmaktadır. Yalnızca iki çeşidi zehirsizdir. Ekşi tada sahip sumak, limonun olmadığı zamanlarda alternatif olarak kullanılır. Yapılan araştırmalarda limon gibi sumağın da antioksidan özelliği olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda uzmanlar üst solunum yolu hastalıklarında ilaç kullanmadan sumak suyu ile tedavi olunabileceğini vurguluyor.

İşte Sumak Suyunun İnanılmaz Faydaları

Sumak Suyundan Elde Edilen Diğer Yöntemler

*Sumak, genellikle tırnak altlarında oluşan dolamanın iyileşmesi için de kullanılan doğal tedavi yöntemlerinden biridir. Kaynayan sumak suyunun içine sirke ve bal koyarak iyice kaynatın. Bu karışımı bir gün beklettikten sonra dolamanın üzerine sürünüz.

*Hücreleri yenileyici özelliği sayesinde cilde ve saça da faydası vardır. Kaynatılmış sumak suyunu tonik olarak kullanabilirsiniz. Sabah akşam düzenli olarak kullandığınız bu su hem sivilce ve akne oluşumunu engeller hem de yaşlanmayı geciktirir.

*Ağızda meydana gelen aft yaralarını 1 saatte geçiren yöntemde başrolde sumak vardır.

Doğal insülin

*Kandaki insülin oranını dengeler. Bu özelliği sayesinde diyabet ve yüksek tansiyon hastalarının tüketmesi gereken besinler arasındadır.

Antioksidan etkisi sayesinde üst solunum yolları hastalıklarında aniden meydana gelen yüksek ateşi düşürerek beyin sağlığını korur.

*Hafta da bir bardak tüketilen sumak suyu, sinir sisteminde deforme olmuş hücrelerin sayısını azaltarak sağlıklı hücrelerin artmasına yardımcı olur. Yorgunluk, stres ve depresyon gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini de azaltır.

*Gıda zehirlenmesi esnasında sumak baharatını kaynatıp bir bardak içmeniz faydalı olacaktır. Hem midenizi hem de bağırsaklarınızı temizleyerek idrar ve dışkılamayla zehirlenmeye neden olan zararlı bakterileri vücuttan atar.

*Sumak suyu, sindirimi düzenlediği için zayıflamak içinde kullanabilirsiniz.

*Aynı zamanda gün içerisinde yarım çay bardağı tükettiğiniz sumak suyu hazımsızlık ve şişkinliği de önler.

*İştahsızlık problemi yaşayan çocuğunuza sumak suyundan ayda bir kere içirmeniz de fayda vardır. Hem çocuğunuzun vücut direncini artırır hem de iştahını açarak daha sağlıklı beslenmesine yardımcı olur.

Sumak çayı tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler sadece 1 yemek kaşığı kurutulmuş sumak ve 1 bardak kaynar sudur. Bir sürahiye atılan kaynar suyun içine 1 yemek kasığı sumak katılır ve 10 dakika dinlendirilir, ister sıcak ister soğuk aç karına tüketilir.

Ağızdaki Aftlardan Kurtulmanın En Doğal Yöntemi

Gerekli Malzemeler

1 yemek kaşığı sumak

1 bardak su

Ağızdaki Aftlardan Kurtaran Kür Yapılışı

Bir kabın içerisine vermiş olduğumuz iki malzemeyi koyun ve kaynatın. Sonrasında gargara yaparak diş etlerinize de ağızdaki aft yaralarına da faydalı olan bir karışımı elde edebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken şey, sumak ile hazırlayacağınız kaynamış suyu gargara yapmak olacaktır.

Sumak çayı nasıl olur, sumak çayı nasıl yapılır?

Kronik farenjit veya kronik öksürüğünüz varsa ve bir türlü kurtulamıyorsanız ilk kullanımdan itibaren rahatlayabileceğiniz güçlü bir antioksidan ve C vitamini deposu olan sumağın çay halini mutlaka denemelisiniz. Hazırlaması son derece basit ve pratik olduğundan herkes kolaylıkla uygulayabilir.

Sumağın tek başına saymakla bitmeyen faydaları bulunmaktadır. Özellikle antimikrobiyal ve antiviral etkileri sayesince boğaz ağrısı, yanması gibi şikayetleriniz varsa resimdeki gibi bir çay bardağına 1 tatlı kaşığı öğütülmüş veya tane sumaktan (siz mümkünse tane sumak tercih edin ) koyup üzerine kaynar suyu dökün ve 5 dakika demlemeye bırakın. 1-2 damla kekik yağı da (şart değil) 5 dakikalık demleme sonunda ilave edilip tüketilebilir, sumakla beraber oldukça faydalıdırlar. Ancak sumak çayında dibe çöken posayı tüketmiyoruz. Ekşiliği (malik asitten dolayı) fazla olduğundan ekstra limon koymaya gerek olmayabilir.

Tadını sevmezseniz demleme sonrası tüketim öncesi az miktar bal ile tatlandırabilirsiniz. Öksürük-farenjidi olan veya boğaz yanması olanlar ilk yudumlarda birkaç kez gargara yaparak boğazı temizledikten sonra kalanı afiyetle içebilir. Herhangi bir şikayetiniz yoksa her gün her gün tüketmeyip arada kürler halinde az miktarlarda içebilirsiniz. Bahsi geçen şikâyetleri olanlar ise 3-5 gün her gün tek seferlik dozda tüketebilir. Uyarı: Hazır satılan öğütülmüş sumaklara koruyucu amaçlı ekstra tuz oranı katıldığından tuz kısıtlaması olanlar doktor kontrolünde kullanabilir. Normal tane sumakta %0.2 olan tuz; öğütülmüşlerde %3 -%6 arasındadır. Tercihiniz mümkünse tane sumak olsun. Yine sumakta olan güçlü bir alerjen (urushiols) tüketim esnasında sorun çıkarırsa kullanmayın.

Diyabetin tüm dünyada hızla artması dikkatleri hastalıktan korunmada alınacak önlemlere çeviriyor. Hareketli yaşamın yanı sıra dengeli ve düzenli beslenme de diyabetle mücadelede çok önemli role sahip. Ancak bu mücadelede bazı besinler öne çıkıyor. İşte bizi diyabetten koruyan kan şekerimizi dengeleyen besinlerden en önemlileri...

Kan şekerini dengeleyen bitki çayları- Doğal insülin içeren bitkiler

Siyah çay kan şekerini düşürür mü? Çay kan şekeri seviyesini düşürebilir

Siyah çay, vücutta insülin kullanımını arttırmaya yardımcı olduğu bulunan moleküller içerdiğinden, tatlandırılmamış olarak içildiğinde kan şekeri üzerinde olumlu olan etkiler keşfedilmiştir.

Araştırmalar, günlük yeşil çay tüketiminin yüksek kan şekerini düşürmeye yardımcı olduğunu belirlemiştir. Bu nedenle diyabet veya hiperglisemiden şikayetçi kişiler için önerilir. Bu içeceği hazırlamak için bir bardak sıcak suya yaklaşık 2 yemek kaşığı yeşil çay ekleyin ve 15 dakika bekletin.

Kıvırcık lahana: Brokoli gibi kıvırcık lahana da çok düşük karbonhidrat değerine sahip olmasıyla bilinen bir sebze. Antioksidan deposu olan bu besini herkesin tüketmesi gerekiyor.

Brokoli: Brokoli için 'diyabet hastaları için var olan bir sebze' demek hiç de yanlış olmaz. Diyabetle doğal olarak savaşan bu sebze kan şekerini dengelerken günlük C vitamini ihtiyacını da karşılıyor.

Avokado: Omega 3 deposu olan avokado kalp ve tansiyon rahatsızlıkları için anahtar besinken diyabette de kan şekerini dengeliyor.

Çay: Uzmanlar şekersiz olmak kaydıyla yeşil çay ya da siyah çayın her gün tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Yoğun miktarda antioksidan içermesi sayesinde ise kan şekerini ayarlamaya yardımcı.

Baklagiller: Lif deposu olan baklagiller, sadece diyabet hastalarının değil aslında herkesin haftada en az iki kez tüketmesi gereken besin grubunda. Düşük karbonhidrat değerine sahip bu besinler, kandaki şeker oranını dengeliyor.

Bitter çikolata: Az şekerli, bol kakaolu bitter çikolata zengin antioksidan kaynağı olması bir yana insülin direncini de azaltıyor.

Sarımsak: Sarımsak kanser rizkini azaltırken kolesterolü dengeler ve kan basıncını düzene sokar. Bu nedenle diyabetle savaşta muhakkak tüketilmesi gereken besinlerden biri.

Yulaf: Lif deposu olan yulaf şekerin içinde bulunan yüksek karbonhidratı dengeleme konusunda uzman.

Elma: Kolesterol ve kalp rahatsızlığı yaşayanlar için aranan besin olan elma, kan şekerini dengelemesiyle diyabetle savaşmak için de gizli silahlardan biri.

Balık: En sağlıklı protein kaynaklarından biri olan balık, Omega 3 deoposu olması bakımından sadece diyabet hastalarının değil herkesin tüketmesi gereken bir gıda.

Insülin direnci için ne yapmalı?

İşte insülin seviyenizi düşürmek için yapabileceğiniz

Düşük karbonhidrat diyeti uygulayın.

Elma Sirkesi Tüketin.

Porsiyon Büyüklüklerine Dikkat Edin.

Her türlü şekerden kaçının.

Düzenli Egzersiz.

Yiyecek ve içeceklere Tarçın ekleyin.

Rafine Karbonhidratlardan Uzak Durun.

Sedanter Davranıştan Kaçının.

Bir alternatif tıp yöntemini uygulamadan önce herhangi bir yan etki ve alerjiye karşı doktorunuza danışınız.

