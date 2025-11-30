Haber Merkezi Giriş Tarihi: Avrupa’da emeklilik tartışması alevleniyor! 70 yaşına kadar çalışacaklar
Kıta genelinde yaşam süresinin uzaması ve prim ödeyen nüfusun azalması, emeklilik sistemini yeniden gündeme taşıdı. Birçok ülkede artan emekli sayısına karşı mevcut yapının sürdürülebilir olmadığı tartışılırken, “Emeklilik yaşı 70’e çıkarılacak mı?” sorusu Avrupa kamuoyunda hararetli biçimde konuşuluyor. Uzmanlar, sosyal güvenlik dengelerinin korunması için kapsamlı reformların kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.