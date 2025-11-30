Avrupa’da emeklilik tartışması alevleniyor! 70 yaşına kadar çalışacaklar

HÜKÜMETLER AÇIKLARI VERGİ GELİRLERİYLE KAPATIYOR Almanya dahil birçok AB ülkesinde bugün bir emekliyi iki çalışan finanse edebiliyorken, bu oranın gelecekte daha da kötüleşmesi bekleniyor. Ayrıca mevcut emeklilerin maaşlarını karşılamak için hükümetler, ortaya çıkan açıkları vergi gelirleriyle kapatmak zorunda kalıyor. Almanya’da bu yıl emeklilik sistemine yapılan devlet katkısı 100 milyar euroyu aşarken, 2040’a kadar 150 milyar euroyu geçmesi öngörülüyor.