Yunanistan'dan yeni hamle... Türkiye korkusuyla yeni füze sipariş etti

TAHSİN HAN

Fransızlara milyarlarca euro verip Fafale savaş uçağı alan Yunanistan, hava kuvvetlerini güçlendirmeye ve kendince Türkiye ile baş etme çabalarına devam ediyor...

Kathimerini gazetesine göre; ABD ile lazer güdümlü Hellfire füzeleri (AGM 114 R2) tedariki için 64 milyon dolarlık bir hükümetler arası anlaşma imzalanmak üzere. Yunan “Apache”leri uzun yıllardır Hellfire’ın eski versiyonlarını taşıyor ve Hava Kuvvetleri’nin cephaneliğinin bu füzelerle güçlendirilmesi, Atina’nın bu helikopterlerin eskimesine izin vermeme yönündeki genel kararını da destekliyor.

Özellikle, ABD ile 64 milyon dolar değerinde, lazer güdümlü AGM-114 R2 Hellfire tipi füzelerin tedariki için devletlerarası bir anlaşmanın yakın zamanda ilerletilmesi bekleniyor.

Modernizasyon ve Destek

Yunan Kara Havacılığı, toplamda 28 adet Apache helikopterine sahip. Bunların 19’u, yaşları nedeniyle desteklenmesi daha zor olan eski AH-64A tipine ve 9’u ise daha yeni olan AH-64D tipine ait. Satın alınacak Hellfire füzeleri, ABD hükümetinin müttefiklerine sağladığı Dış Askeri Finansman (Foreign Military Funding – FMF) süreci üzerinden karşılanacak. Apache’lerin temel silah sistemlerinden biri olan bu füzelerin yanı sıra, halihazırda İsrailli şirketler tarafından yürütülen modernizasyon çalışmaları da devam ediyor. Bu modernizasyon kapsamında, helikopterlere yeni elektro-optik sistemler ve 32 kilometre menzile sahip, gizlendiği yerden bile hedefini vurabilen Spike NLOS tanksavar füzeleri entegre ediliyor.

Ayrıca, helikopterlerin üreticisi olan ABD ile koordinasyon içinde, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi müttefik ülkeler de yedek parça ve bazı sistemlerin temininde önemli katkılar sağlamıştır.

Yeni Black Hawk’lar ve Ek Apache Alımı İhtimali

Apache filosunun güçlendirilmesine yönelik bilinçli çabaların yanı sıra, Kara Havacılığı, ABD yapımı 35 adet UH-60 Black Hawk genel maksat helikopterini teslim almaya da hazırlanıyor. Bu helikopterlerin yeni Kara Havacılığı’nın ana omurgasını oluşturması bekleniyor. Pilotların eğitimi için 2026 yılında ABD’ye gideceği, helikopterlerin ise iki parti halinde 2027 ve 2028 yıllarında teslim edileceği duyuruldu. Black Hawk’lar hem askeri rollerde hem de sivil koruma operasyonlarında gücü artıracak.

Öte yandan, Atina’nın ABD’den toplam 30 adet (15+15) kullanılmış AH-64D Longbow tipi Apache helikopteri talep etmeyi değerlendirdiği de belirtiliyor. ABD Silahlı Kuvvetleri’nin bu tipten 100’den fazla helikopteri envanterden çıkarması, Yunan Kara Havacılığı’nın mevcut düşük operasyonel hazırlık durumunu iyileştirmek için bir fırsat olarak görülüyor. Ancak, ABD’nin bu Apache’lerini Yunanistan dışında birçok ülke takip ediyor.