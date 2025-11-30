  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Asgari ücrette kritik süreç başlıyor: 2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak, nasıl belirlenecek?

KIZILELMA hava-hava füzesiyle dünyada ilke imza attı Görülmeden görüyor vurulmadan vuruyor

Papa 14. Leo’dan İstanbul’a ziyaret! Kumkapı Kilisesi’nde ayin düzenlendi

Ankara’da aranan şüphelilere şafak operasyonu: 105 gözaltı

Maduro Türkiye'ye sürgün edilmek isteniyor!

Türkiye’yi beğenmeyip Almanya’ya giden bir vatandaş hayatının şokunu böyle anlattı! Ya gerçekten her gün düşünüyorum, değdi mi?

“Yoksa iki kilise birleşiyor mu?” Papa’nın gelişi ve Erbakan Hocamızın hatırlattıkları

Afyonkarahisar’da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi, can kaybı var

Taraftar yöneticilerden büyüktür! Galatasaray, Coca‑Cola sponsorluk anlaşmasını iptal etti

Karadeniz’de tehlike çanları! Ticari gemilere saldırılar Ankara’da endişeyi artırdı!
Ekonomi Akın akın Antalya'ya geldiler! 16,7 milyonu geçti
Ekonomi

Akın akın Antalya'ya geldiler! 16,7 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya’nın bu yıl turizmde büyük bir başarı elde ettiğini duyurdu. Kavaloğlu, 29 Kasım itibarıyla kente gelen yabancı turist sayısının 16 milyon 700 bini aşarak yeni bir rekora imza attığını belirtti. Kentte sezon boyunca yoğunluğun sürdüğü, işletmelerin de bu ilgiden memnun olduğu ifade edildi.

AKTOB Başkanı Kavaloğlu, bu yıl Antalya için 17 milyon rakamını çok önemsediğini söyledi. Geçen sene çok ciddi başarı elde ettiklerini aktaran Kavaloğlu, "Bu sene o başarıyı perçinleyeceğiz. 17 milyon kişi seviyesini tekrardan geçeceğiz. Tabii önümüzdeki sene çok kolay değil. 2026 senesi için de beklentim yine 17 milyon seviyesinde olacak. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesiyle bu rakam yukarıya doğru çıkar. Ama şu anki imkanlar dahilinde 17 milyon rakamını çok önemsiyorum. Önemli olan hizmet kalitemizin devamlılığı, sürdürülebilirliğe vermiş olduğumuz önemin devamlılığı, bu anlamda çok olumlu bir algı, pozitif bir algı yaratıldı" dedi.

KUR VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Antalya'nın en önemli pazarları Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya, Hollanda ve Kazakistan'dan hemen hemen aynı kişi sayısının geldiğini anlatan AKTOB Başkanı Kavaloğlu, “Sadece Kazakistan'da biraz düşüşümüz var geçen seneye göre. Fakat bu pazarlardaki etkin rolümüzü devam ettirmek zorundayız 2026 yılıyla da ilgili. 2026 yılıyla ilgili enflasyon baskısıyla birlikte kur ve maliyetlerin artışı kurun sabit gitmesi sebebiyle bizi birazcık zorlayacak gibi gözüküyor. Bu konuda iç pazar ve Avrupa'da yaşayan Türklerle birlikte bir ivme kazanacağımızı düşünüyorum ama maliyetlerimizin artmasıyla birlikte sabit kur politikasının da bir parça lehimize değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ihracatçılarla turizmciler bu anlamda biraz zor durumda kalıyor. Ama enflasyonun olmadığı bir ortamda herhangi bir artış olmadan paramızın değerli olması, hepimiz bu ülkenin evladıyız, bizim için çok önemli, çok değerli. Dolayısıyla keşke hiç enflasyon olmasa, kur da hiç artmasa, bizim için yeterli olur her şey" diye konuştu.

 

17 MİLYON ANTALYA'NIN STANDARDI OLACAK

2026 yılı için otellerde fiyatları yüksek derecede artırmadıklarını belirten Kavaloğlu, “Bu anlamda baktığımızda rakibimiz olan ülkelere göre de avantajımız var. Özellikle İspanya'yla, Fransa'yla, Yunanistan'la çok ciddi rekabet ediyoruz. Bu rekabetteki koşullarımızda fayda-maliyet analizinin tüketici lehine olması avantajımızı devam ettirmek istiyoruz. Göreceksiniz, 17 milyon seviyesi Antalya'nın standart rakamı olacak. Herhangi bir problem olmazsa, yakın coğrafyamızda büyük bir dert, problem yaşamazsak 17 milyon seviyesi bizim için uzun süre devamlı olan bir rakam olacak" ifadelerini kullandı. (DHA)

Gaziantep'te ara tatil bereketi! Turistler tarihi sokaklara akın etti
Gaziantep'te ara tatil bereketi! Turistler tarihi sokaklara akın etti

Yerel

Gaziantep'te ara tatil bereketi! Turistler tarihi sokaklara akın etti

Türkiye'ye Alman turist getirecek paylaştı! Alman tur operatörü Türkiye'den indirim istedi!
Türkiye'ye Alman turist getirecek paylaştı! Alman tur operatörü Türkiye'den indirim istedi!

Dünya

Türkiye'ye Alman turist getirecek paylaştı! Alman tur operatörü Türkiye'den indirim istedi!

Antalya'da 35 bin Euro'sunu çalan hırsızları ezen turist 25 yıl hapis cezası aldı!
Antalya'da 35 bin Euro'sunu çalan hırsızları ezen turist 25 yıl hapis cezası aldı!

Yerel

Antalya'da 35 bin Euro'sunu çalan hırsızları ezen turist 25 yıl hapis cezası aldı!

Turistlerin en çok hayal kırıklığı yaşadığı yerler belli oldu: Türkiye de listede
Turistlerin en çok hayal kırıklığı yaşadığı yerler belli oldu: Türkiye de listede

Seyahat

Turistlerin en çok hayal kırıklığı yaşadığı yerler belli oldu: Türkiye de listede

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HDP’li Adil Zozani CHP’nin maskesini düşürdü
Gündem

HDP’li Adil Zozani CHP’nin maskesini düşürdü

HDP Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, “Terörsüz Türkiye” sürecinin devlet aklıyla yürütüldüğünü vurgulayarak CHP’nin komisyona 38 maddelik a..
Türkiye’yi beğenmeyip Almanya’ya giden bir vatandaş hayatının şokunu böyle anlattı! Ya gerçekten her gün düşünüyorum, değdi mi?
Sosyal Medya

Türkiye’yi beğenmeyip Almanya’ya giden bir vatandaş hayatının şokunu böyle anlattı! Ya gerçekten her gün düşünüyorum, değdi mi?

Almanya hayallerinin peşinden giden bir Türk genci, karşılaştığı gerçeklikleri sosyal medya üzerinden yayınladığı bir videoyla dile getirdi...
Papa 14. Leo önemli merkezleri ziyaret etti ama… Neden Ayasofya’ya uğramadı! Bu tercihin arkasında ne var? İşte nedeni…
Gündem

Papa 14. Leo önemli merkezleri ziyaret etti ama… Neden Ayasofya’ya uğramadı! Bu tercihin arkasında ne var? İşte nedeni…

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirerek dikkatleri üzer..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23