Yağmaya destek arınmaya tehdit

Sebahattin Ayan İstanbul

Delege pazarlıkları ve kirli para iddialarının gölgesinde CHP Genel Başkanlık koltuğuna tekrar oturan ve tek adamlığa öykünerek partiye yıllarını veren muhalif isimleri tek tek ihraç eden Özgür Özel, bu kez gözünü selefi Kemal Kılıçdaroğlu’na dikti. Üç gün süren CHP’nin komedilere sahne olan göstermelik hülle 39. Olağan Kurultay’ında kürsüye çıkan Ekrem’in adamı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan İmamoğlu Suç Örgütü’ne yönelik 3600 sayfalık yolsuzluk iddianamesinin ardından peşi sıra yaptığı açıklamalarda “CHP arınmalı, hırsızlar hesap vermeli” diyen devrik Genel Başykan Kılıçdaroğlu’nu üstü kapalı şekilde hedef alarak, ihraç tehdidinde bulundu.

Müesses Nizam deyip hedefe aldı

CHP’deki yağma düzeninin devam etmesinden yana tavır takınan ve “Müesses nizama iş birlikçi olanlara, kara düzenin sesi olanlara, bu örgütlerin vermediği görevleri başka kapılarda arayanlara yer yoktur” diyerek Kılıçdaroğlu’nu hükümetle ortak hareket etmekle itham eden Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi arınacaksa işte bu anlayıştan arınacak. Bizi yüzde 25’e hapsetmek isteyenlerin sokaklardan, meydanlardan koparmak isteyenlerden arınacak” diyerek, yolsuzluğu eleştirenlere yönelik kıyımların sinyalini verdi. Kirli ittifaklar sonucu yerel seçimlerde alınan göstermelik başarı üzerinden eski liderine meydan okuyan Özel’in, “Artık kimse bizi yenilgiye alıştırmayacak” sözleri ise son dönemde ayyuka çıkan cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik bir mesaj olarak algılandı.

“SİSTEM” SÜRSÜN İSTİYORLAR

CHP’nin kurultaylar Genel Başkanı Özgür Özel’in buram buram tehdit kokan sözlerini Akit’e değerlendiren AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, “CHP’de yaşanan son gelişmeler, aslında uzun süredir üzeri örtülen bir gerçeğin bugün gün yüzüne çıkmasından başka bir şey değil. Bir yanda yıllarca partiyi yöneten eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Parti kendi içindeki yolsuzluklardan, kirli ilişkilerden arınmalıdır’ diyerek, CHP’nin aynaya bakmasını istiyor. Diğer yanda ise kendisine yöneltilen eleştirileri adeta yok sayan mevcut Genel Başkan Özgür Özel, kurdukları sistemin devam edeceğini söylüyor. Ama esas dikkat çeken husus şu: Kılıçdaroğlu, ‘CHP’nin içinde yolsuzluk var, bunun temizlenmesi gerekir’ derken; Özel, üstü kapalı bir şekilde bu iddiaları değil, bu iddiaları dile getiren kişiyi hedef alıyor. Yani mesele temizlenmek değil, konuşanın susturulması! Mesele şeffaflık değil, koltuğu koruma refleksi! Bu tablo, CHP’nin uzun yıllardır siyasetin kirli alanıyla kurduğu ilişkiyi, ‘ahlaki üstünlük’ söyleminin içinin nasıl boş olduğunu ve parti içi yolsuzluk iddialarının nasıl halının altına süpürüldüğünü gözler önüne seriyor. Şaibeli bir kurultayla genel başkanı olan Özgür Özel’in ‘müesses nizam’, ‘AK Parti’nin kara düzeni’ diyerek günahı dışarıda araması, aslında CHP’deki çürümüşlüğü gizlemeye yönelik bir perdeleme çabasıdır. Çünkü bir siyasi parti, kendi içindeki yolsuzluğu konuşamaz hâle geldiyse, eleştirilere tahammül edemiyorsa, millet adına değil ‘grup adına’ siyaset yapıyorsa orada büyük bir sorun var demektir. Bugün yaşanan tartışma, basit bir parti içi polemik değil; CHP’nin yolsuzlukla nasıl yüzleşemediğinin, yüzleşmek yerine nasıl sahip çıkmaya kalktığının bir göstergesidir.

ÇOKLU BİR İHRAÇ SÖZKONUSU

Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek de konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Bir kere daha kendini seçtiren Özgür Özel ‘arınacağız’ dedi ama partiyi yüzde 25’e mahkum edenlerden arınacağız anlamında söyledi. Bu atıf da doğrudan Kemal Bey’e yönelikti. Buradan şu görülüyor: Özgür Özel kurultaydan güçlenerek çıkacak. Benim kanaatimce Cumhuriyet Halk Partisi 2010 öncesi kodlarına dönmeye başlayacak. Sayın Önder Sav’ın etkisi ve Sayın Muharrem İnce’nin partide etkili bir yere gelme ihtimali bunu gösteriyor. Bu durum, Cumhuriyet Halk Partisi için ‘50+1’ planında zafiyet oluşturabilir diye düşünüyorum. Ayrıca süreç itibariyle, kurultay günü Cumhuriyet Halk Partisi’ni çok sert eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları ise, onu ihraca kadar götürebilecek bir süreci başlatabilir. Kemal Bey de dozajı artırırsa, CHP’de bir parçalanma veya Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekillerinin de dahil olduğu bir kopma durumu söz konusu olabilir. Parçalanma değil de çoklu bir ihraç söz konusu.”

Kaynak: Yeniakit