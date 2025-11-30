Şehidin bebeğinden haber var Bu acıya yürek dayanmaz

  • İSTANBUL
Yaşam

Gürcistan’da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Samsunlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un eşi Seda Altıok, doğum yaptı. Dünyaya gelen kız bebeğe, babası Altıok’un göreve gitmeden önce verilmesini istediği ‘Gökçe’ adı konuldu.

Gürcistan’da Türk Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Samsunlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un eşi Seda Altıok, bir kız bebek dünyaya getirdi. Bebeğe, babası Emre Altıok’un şehit olduğu göreve gitmeden önce verilmesini istediği ‘Gökçe’ adı konuldu.

Şehidin babası İsa Altıok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ey oğul, emanetin emanetimdir. Vatana, devletime hayırlı evlat olarak sizleri nasıl yetiştirdiysem, emanetini de aynı şekilde yetiştireceğiz. Baban” ifadelerini kullandı.

