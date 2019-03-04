Yüksek Seçim Kurulu'ndan kritik 'Müşahit' kararı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılma yeterliliği olan siyasi partilerin, seçimlere girmediği yerlerde de müşahit bulundurabileceklerine, sayım, döküm ve birleştirme işlemlerini takip edebileceklerine hükmetti.

AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel,Yüksek Seçim Kuruluna dilekçe vererek, "Bir seçim çevresinde seçime katılmayan fakat YSK tarafından seçime katılma yeterliliği tespit ve ilan edilen bir siyasi partinin, sandık başı işlemleri ile ilçe seçim kurullarının yapacağı sayım, döküm ve birleştirme işlemlerini takip etmek üzere müşahit bulundurulabilmesi konusunda seçim günü herhangi bir problemle karşılamamak için gerekli Kurul kararının alınmasını" istedi.

Seçime girmedikleri yerde müşahit bulundurabilecekler

İstemi görüşen YSK, seçime katılma yeterliliği olan siyasi partilerin, seçimlere girmediği yerlerde de müşahit bulundurulabileceklerine, sayım, döküm ve birleştirme işlemlerini takip edebileceklerine karar verdi.

Kararda, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da, sandık başı işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partiler ve bağımsız adayların, birer müşahit gönderebileceklerinin hüküm altına alındığı belirtildi.

Aynı yasa uyarınca, ilçe seçim kurulunun yapacağı sayım, döküm ve birleştirme işlemleri sırasında, siyasi partilerin aday ve müşahitleri, bağımsız adaylar ve müşahitleri ile ilçe seçim kurullarındaki siyasi parti temsilcilerinin istedikleri takdirde hazır bulunacaklarının öngörüldüğü de kararda hatırlatıldı.

İşlemleri takip edebilecekler

Kararda, Kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, seçimlere katılma yeterliliği olan siyasi partilerin, seçimlere girmediği yerlerde de 298 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereğince müşahit bulundurulabileceklerine, sayım, döküm ve birleştirme işlemlerini takip edebileceklerine karar verilmesi gerektiği kaydedildi.