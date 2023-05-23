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Gündem Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yurt dışında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı
Gündem

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yurt dışında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-05-23 21:46:00 -
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yurt dışında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 23 Mayıs 2023 itibarıyla yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy kullanan toplam seçmen sayısı 1 milyon 647 bin 987 kişi oldu.

Türkiye pazar günü ikinci kez sandık başında.

Aylarca yapılan seçim çalışmalarının ardından 14 Mayıs'ta sandıklardan beklenen sonuç çıkmadı.

Cumhurbaşkanı adayları yüzde 50+1 oranına ulaşamadı.

Buna rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdiği bir seçimden daha galip çıktı.

Erdoğan seçimi, rakibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık ara önünde tamamladı.
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Gurbetçiler sandık başında

Ardından gözler ikinci tura çevrildi.

Yurt dışında da binlerce seçmen, Türkiye'nin kaderini belirlemek için oyunu kullanarak görevini yerine getiriyor.

Konsolosluklarda ve gümrük kapılarında 20 Mayıs'tan itibaren yoğun bir katılım dikkat çekiyor.

İlk turda da yüksek katılım gösterilirken, bu kez vatandaşlar büyük bir ilgiyle sandıklara akın ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu da katılıma ilişkin son rakamı verdi.

YSK, yurt dışında oy kullanan seçmen sayısını açıkladıYurt dışında oy verme işlemi

1 milyon 647 bin 987 kişi oy kullandı

Buna göre yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 647 bin 987 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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