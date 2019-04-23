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Seçim 2019 Sayfası

Yüksek Seçim Kurulu, yarın saat 14.00’te MHP’nin İstanbul’da yaptığı olağanüstü itirazı görüşecek.

Yüksek Seçim Kurulu, yarın saat 14.

23 Nisan 2019 Salı 19:46
Yüksek Seçim Kurulu, yarın saat 14.00’te MHP’nin İstanbul’da yaptığı olağanüstü itirazı görüşecek.

Yüksek Seçim Kurulu, yarın saat 14.00’te MHP’nin İstanbul’da yaptığı olağanüstü itirazı görüşecek.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 19:46
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