Yüksek Seçim Kurulu, yarın saat 14.00’te MHP’nin İstanbul’da yaptığı olağanüstü itirazı görüşecek. Yüksek Seçim Kurulu, yarın saat 14.

Yüksek Seçim Kurulu, yarın saat 14.00’te MHP’nin İstanbul’da yaptığı olağanüstü itirazı görüşecek.

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