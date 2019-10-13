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Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru tarihi ne zaman?

Yüksek Seçim Kurulu personel alımı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. SK'nın merkez teşkilatına 2 mühendis, 7 çözümleyici, 5 programcı, 2 teknisyen, 2 bilgisayar işletmeni, 17 veri hazırlama kontrol işletmeni, 5 şoför, 2 sekreter, 1 santral memuru, 1 kaloriferci ve 10 hizmetli alınacağını duyurdu. Duyurunun ardından Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru tarihine zaman? sorusu araştırılıyor. Peki, Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru tarihi ne zaman? İşte YSK personel alımına ilişkin merak edilenler...

13 Ekim 2019 Pazar 14:02
Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru tarihi ne zaman?

Yüksek Seçim Kurulu personel alımı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. SK'nın merkez teşkilatına 2 mühendis, 7 çözümleyici, 5 programcı, 2 teknisyen, 2 bilgisayar işletmeni, 17 veri hazırlama kontrol işletmeni, 5 şoför, 2 sekreter, 1 santral memuru, 1 kaloriferci ve 10 hizmetli alınacağını duyurdu. Duyurunun ardından Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru tarihi ne zaman? sorusu araştırılıyor. Peki, Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru tarihi ne zaman? İşte YSK personel alımına ilişkin merak edilenler...

Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru tarihi ne zaman?

YSK'nın internet sitesinde (www.ysk.gov.tr) yer alan müracaat formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılacak başvurular 14 Ekim tarihinde saat 09.00'da başlayacak ve 21 Ekim günü saat 17.00'de sona erecek.

Başvuru işlemini uygun şekilde tamamlayan adaylara sistem tarafından otomatik olarak başvuru kayıt numarası verilecek.

Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir başvuru yapabilecek. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak.

Başvuracak adayların 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSS94 puan türlerinden en az 70 puan almaları gerekecek.

Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 5 katı aday çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacak.

Sıralamalar unvan bazında ayrı ayrı yapılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az 5 gün önce YSK'nin kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacak. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacak.

Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek.

Bu kişiler bundan sonra açılacak sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 14:02
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