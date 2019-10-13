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Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru şartları ne?

Yüksek Seçim Kurulu personel alımı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. YSK'nın merkez teşkilatına 2 mühendis, 7 çözümleyici, 5 programcı, 2 teknisyen, 2 bilgisayar işletmeni, 17 veri hazırlama kontrol işletmeni, 5 şoför, 2 sekreter, 1 santral memuru, 1 kaloriferci ve 10 hizmetli alınacağını duyurdu. Duyurunun ardından Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru şartları araştırılıyor. Peki, Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru şartları ne? İşte YSK personel alımına ilişkin merak edilenler...

13 Ekim 2019 Pazar 14:02
Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru şartları ne?

Yüksek Seçim Kurulu personel alımı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. YSK'nın merkez teşkilatına 2 mühendis, 7 çözümleyici, 5 programcı, 2 teknisyen, 2 bilgisayar işletmeni, 17 veri hazırlama kontrol işletmeni, 5 şoför, 2 sekreter, 1 santral memuru, 1 kaloriferci ve 10 hizmetli alınacağını duyurdu. Duyurunun ardından Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru şartları araştırılıyor. Peki, Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru şartları ne? İşte YSK personel alımına ilişkin merak edilenler...

Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru tarihi ne zaman?

YSK'nın internet sitesinde (www.ysk.gov.tr) yer alan müracaat formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılacak başvurular 14 Ekim tarihinde saat 09.00'da başlayacak ve 21 Ekim günü saat 17.00'de sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru şartları ne?

Sözlü sınavda adaylara atanmak istedikleri kadronun gerektirdiği mesleki bilgi düzeyi (50 puan),Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi düzeyi (15 puan),genel kültür düzeyi (15 puan) ile öz güveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere toplam 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından sorular yöneltilerek ayrı ayrı değerlendirme yapılacak.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için en az 70 puan almaları gerekecek. Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav başarı puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

Sınavı kazananların atamaları ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesine ve varsa tercihlerine göre yapılacak.

Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden atama yapılacak.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 14:04
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