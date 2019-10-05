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Yüksek Seçim Kurulu 225 memur alımı için başvuru tarihi ve başvuru şartları neler?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) merkez ve taşra teşkilatındaki çeşitli kadrolara sözlü sınav ile 255 personel alacağını duyurdu. YSK'nın personel alımına ilişkin duyurursunun ardından vatandaşlar Yüksek Seçim Kurulu 225 memur alımı için başvuru tarihi ve başvuru şartları neler? sorusunun yanıtını araştırıyorlar. 14 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan başvurlar ne zaman sona erecek? Yüksek Seçim Kurulu memur alımı için gerekli şartlar neler? İşte ayrıntılar...

05 Ekim 2019 Cumartesi 12:55
Yüksek Seçim Kurulu 225 memur alımı için başvuru tarihi ve başvuru şartları neler?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) merkez ve taşra teşkilatındaki çeşitli kadrolara sözlü sınav ile 255 personel alacağını duyurdu. YSK'nın personel alımına ilişkin duyurursunun ardından vatandaşlar Yüksek Seçim Kurulu 225 memur alımı için başvuru tarihi ve başvuru şartları neler? sorusunun yanıtını araştırıyorlar. 14 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan başvurlar ne zaman sona erecek? Yüksek Seçim Kurulu memur alımı için gerekli şartlar neler? İşte ayrıntılar...

Yüksek Seçim Kurulu 225 memur alımı için başvuru tarihi ne zaman?

YSK memur alımı için başvurular 14 Ekim tarihinde saat 09.00'da başlayacak ve 21 Ekim günü saat 17.00'de sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulu 225 memur alımı ilanına nasıl başvurulur?

YSK'nın internet sitesinde (www.ysk.gov.tr) yer alan müracaat formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılacak başvurular 14 Ekim tarihinde saat 09.00'da başlayacak ve 21 Ekim günü saat 17.00'de sona erecek.

Başvuru işlemini uygun şekilde tamamlayan adaylara sistem tarafından otomatik olarak başvuru kayıt numarası verilecek.

Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir başvuru yapabilecek. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak.

Başvuracak adayların 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSS94 puan türlerinden en az 70 puan almaları gerekecek.

Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 5 katı aday çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacak.

Sıralamalar unvan bazında ayrı ayrı yapılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az 5 gün önce YSK'nin kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacak. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacak.

Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek.

Bu kişiler bundan sonra açılacak sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

YSK memur alımı başvuru şartları neler?

Adayların en az 70 puan almaları gerekecek.

Sözlü sınavda adaylara atanmak istedikleri kadronun gerektirdiği mesleki bilgi düzeyi (50 puan), Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi düzeyi (15 puan), genel kültür düzeyi (15 puan) ile öz güveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere toplam 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından sorular yöneltilerek ayrı ayrı değerlendirme yapılacak.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için en az 70 puan almaları gerekecek. Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav başarı puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

Sınavı kazananların atamaları ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesine ve varsa tercihlerine göre yapılacak.

Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden atama yapılacak.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 12:55
  1. yüksek seçim kurulu 255 personel alacak
  2. Yüksek Seçim Kurulu 225 memur alımı
  3. Yüksek Seçim Kurulu 225 memur alımı ilanına nasıl başvurulur?
  4. Yüksek Seçim Kurulu 225 memur alımı için başvuru tarihi
  5. ysk memur alımı
  6. YSK memur alımı başvuru şartları

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