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Yüksek Mahkeme Johnson'a açılan davayı reddetti

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu 5 hafta tatil etme kararının iptali için yapılan başvuruyu geri çevirdi

06 Eylül 2019 Cuma 12:33
Yüksek Mahkeme Johnson'a açılan davayı reddetti

LONDRA (AA) - İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu 5 hafta tatil etme kararının iptali için yapılan başvuruyu reddetti.

Yüksek Mahkeme, Johnson'ın İngiliz parlamentosunu 5 hafta tatil etme kararının iptali için aktivist Gina Miller'in açtığı, eski başbakanlardan John Major'ın da müdahil olduğu davada kararını verdi.

İskoçya Yüksek Mahkemesinin aynı konuda bu hafta verdiği karar doğrultusunda, Johnson'ın parlamentoyu tatil kararının yasalara aykırı olmadığına hükmedildi.

Kararda, Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararının hukuki değil siyasi nitelikte olduğu, bu nedenle de mahkeme tarafından iptal edilemeyeceği ortaya kondu.

Kararın bir üst mahkemeye taşınma yolu ise açık bırakıldı. Üst mahkemedeki duruşmanın 17 Eylül'de yapılması bekleniyor.

Davacı taraf, Johnson'ın parlamentoyu tatil kararıyla elindeki gücü kötüye kullandığını iddia ediyordu.

Başbakan Johnson, geçen hafta parlamentoyu 9 Eylül-14 Ekim tarihlerinde tatil etme kararı almıştı.

Parlamentoyu tatil kararı muhalefet partileri tarafından "darbe" diye nitelendirilirken, hafta sonunda İngiltere'de 30'dan fazla kentte gösteriler düzenlenmişti.



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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:33
  1. Boris Johnson
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