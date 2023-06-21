Yüksek İhtisas'ta kardeşlik kazandı

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir gelenek haline gelen, personel moral ve motivasyonun arttırılmasının amaçlandığı futbol turnuvasına; temizlik personelinden doktoruna, güvenlik personelinden hemşiresine, sekreterinden sağlık memuruna kadar çeşitli unvanlardan toplamda 200 sağlık çalışanı katıldı. Final maçının ardından turnuvayı kazanan 'Footboys' ekibi olurken, kazanan takım kupasını Hastane Başhekimvekili Dr. Öğr. Üyesi Salih Metin'den aldı.





Hastane Başhekimvekili Dr. Öğretim Üyesi Salih Metin yaptığı konuşmada "Bir turnuvayı daha birlik beraberlik içinde bitirdik, kurumumuzda her turnuvaya isim verilmesi gelenek haline gelmişti, geçen yıl ki turnuva, pandemide hayatını kaybeden Radyoloji Uzm. Dr. Yavuz Durmuş anısına yapılmıştı, bu yılki turnuva ise yakın zamanda kaybettiğimiz anestezi teknisyeni Halil Coşkun anısına yapıldı. Kısmetse önümüzdeki yılki futbol turnuvamıza da 15 gün önce kalp krizi geçirerek aniden aramızdan ayrılan, ailemizin bir ferdi Acil Tıp Uzmanımız Sn. Taylan İnal adına yapalım” dedi.





Futbol yalnızca bir spor değil, insanları bir araya getiren etkili bir sosyal faaliyet olduğunu dile getiren Dr. Metin, “Her meslek grubundan çalışanların bir araya gelip, böyle bir etkinlik içinde yer almasından ziyadesiyle memnunuz. Hastane olarak işimizi en iyi şekilde yapacağız, fırsat buldukça da bu tür sosyal etkinliklerle çalışanlar arası iletişimi güçlendireceğiz. 18 takım ve toplamda 200 civarında oyuncunun bu turnuvada oynadığını gördük. Bu vesileyle turnuvada emeği geçen organizasyon komitesine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından turnuvada dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edilerek program son buldu.



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