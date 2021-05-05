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Ekonomi Yüksek İhtisas Üniversitesi 13 Akademik Personel alıyor
Ekonomi

Yüksek İhtisas Üniversitesi 13 Akademik Personel alıyor

Yüksek İhtisas Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca açıkladığı kadrolarına tam zamanlı ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Elemanı” alacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 13:18:00 -
Yüksek İhtisas Üniversitesi 13 Akademik Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne 24.05.2021 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul Müdürlüklerine ve Enstitü Müdürlüklerine, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Adres: Rektörlük - Tıp Fakültesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Lisansüstü Eğitim

Enstitüsü: Oğuzlar Mahallesi 1375 Sokak No: 8 Balgat / ANKARA

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Meslek Yüksekokulu: Karakaya Mah. Bağlum Bulvarı No: 1 Keçiören / ANKARA

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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