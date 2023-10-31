  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bahçeli çılgına döndü: Akıllarını alırım onların

Canlarını aldılar yetmedi, Evlatlarını aldılar yetmedi eşyalarını da alıyorlar. Şu aç çakallara bakın! Yok ettikleri Filistinli ailenin eşyalarına nasıl üşüştüler

Tüm dünya şaşkın! Türkiye çılgınlar gibi altın topluyor

Bunların hayatları meyhane! Cumhuriyeti rakı üzerinden anlatmak!

Hizbullah İsrail’in kuzey sınırında 7 İsrail askerini öldürdü Katil İsrail’e meydan Okuyan Silahlar

Akaryakıta daha saatler önce indirim gelmişti! Bir tane daha geliyor

73 yıllık Türk inşaat devi iflas etti

Korkudan 1 adım bile ilerleyemiyorlar! İsrail tankları sınırda kapana kısıldı

İsrail’in Gazze’ye kara harekatı böyle görüntülendi! Köpek sürüsü gibi dağıldılar

İngiliz bakanın Filistin açıklaması dünyayı ayağa kaldırdı!
Yerel Yüksek Hızlı Tren Garı'nda şüpheli paket paniği
Yerel

Yüksek Hızlı Tren Garı'nda şüpheli paket paniği

Yeniakit Publisher
2023-10-31 07:11:00 -
Yüksek Hızlı Tren Garı'nda şüpheli paket paniği

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı çevresinde güvenlik önlemleri alınarak bomba imha uzmanlarınca şüpheli paket uygulaması yapıldığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tandoğan - Yüksek Hızlı Tren Garı çevresinde güvenlik önlemleri alınarak bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılmıştır. Yapılan incelemede paketin boş olduğu belirlenmiştir. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Antalya'da şüpheli çanta paniği!
Antalya'da şüpheli çanta paniği!

Aktüel

Antalya'da şüpheli çanta paniği!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Konteyner kentte şüpheli çanta paniği
Konteyner kentte şüpheli çanta paniği

Yerel

Konteyner kentte şüpheli çanta paniği

6 aylık bebeğin şüpheli ölümü! Bedeninde morluklar tespit edildi...
6 aylık bebeğin şüpheli ölümü! Bedeninde morluklar tespit edildi...

Gündem

6 aylık bebeğin şüpheli ölümü! Bedeninde morluklar tespit edildi...

Firari şüpheli, yer altı görüntüleme sistemiyle yakalandı!
Firari şüpheli, yer altı görüntüleme sistemiyle yakalandı!

Aktüel

Firari şüpheli, yer altı görüntüleme sistemiyle yakalandı!

Batman’da Cumhuriyet yürüyüşünden sonra şüpheli paket paniği
Batman’da Cumhuriyet yürüyüşünden sonra şüpheli paket paniği

Aktüel

Batman’da Cumhuriyet yürüyüşünden sonra şüpheli paket paniği

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23