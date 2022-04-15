Yüksek hızlı şarj istasyonları yaygınlaştırılacak! Yeni destekler geliyor

Varank, tedarik sorunlarından ve enerji ile emtia fiyatlarında görülen artışlardan ötürü dünya ekonomilerinin tel tel döküldüğünü; Türkiye’nin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yoluna emin adımlarla devam ettiğini dile getirdi. Ülkenin 2021’de yüzde 11 büyümeyle G20 ve AB üyelerini geride bıraktığını vurgulayan Varank, “Hamdolsun, 2022’de de bu trend devam ediyor” dedi.

Yatırımlar devam ediyor

Her bir makro verinin Türkiye’nin rekabetçi konumunu net şekilde ortaya koyduğunu belirten Varank, şunları kaydetti: “Geçen yıl 225 milyar doları geçen ihracatımız bu yılın ilk çeyreğinde 60 milyar doların üzerine çıktı. Uluslararası piyasalardan kaynaklanan tüm kısıtlamalara rağmen sanayi üretimimiz şubat ayında yıllık bazda yüzde 13 arttı. Yine şubat ayında istihdamımız 30 milyonu geçerken, işsizlik de yüzde 10.7 seviyesine geriledi. Bu olumlu gelişmeler önümüzdeki dönemde de inşallah artarak devam edecek. Bunu kendimizden emin bir şekilde söyleyebiliyoruz. Çünkü özel sektör yatırımları hız kesmeden devam ediyor.”

Sıkıntı yok

Birçok alanda yenilikçi ve akılcı politikalar uyguladıklarına dikkat çeken Varank, “Bunların başında Togg bulunuyor. Doğuştan ve yüzde 100 elektrikli Togg, trafiğe çıktığında ekonomimizdeki yeşil dönüşümün öncüsü olacak. Projede her şey planlandığı gibi ilerliyor. İnşallah bu yılın sonunda ilk araçların seri üretim bandından çıktıklarına hep birlikte şahitlik edeceğiz” ifadelerini kullandı. Mobilite sektöründe yaşanan hızlı dönüşümle birlikte elektrikli araç şarj altyapılarına olan ihtiyacın arttığına işaret eden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

Çalışmalar hızlandırıldı

“Bu konuyla ilgili hükümet olarak çalışmalarımızı hızlandırdık. Yüksek hızlı şarj istasyonlarının ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak üzere bir destek programı hazırladık. Yakın zamanda çağrıya çıkacağız. İnşallah hafta başında bu çağrıyı yayınlamış olacağız. 81 ilimizin tamamında bin 500’den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasına yönelik toplamda 300 milyon liralık hibe desteği vereceğiz. Böylece bir yıl içinde tüm Türkiye’yi şarj istasyonları ile donatmış olacağız.”

Varank, işçilerin önemine de değinerek, “Onları her zaman baş tacı olarak görmemiz lazım. Onlarla tıpkı şimdi olduğu gibi uyum içerisinde çalışarak ülkeyi kalkındırmamız lazım” diye ekledi.