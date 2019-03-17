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“Yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkmamızın yolu ihracattan geçiyor”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2018’de 168 milyar dolarlık ihracata imza atıldığını belirterek "Şu muhakkak ki Türkiye’nin yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkabilmesinin yolu daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracattan geçiyor" dedi.

17 Mart 2019 Pazar 09:50
“Yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkmamızın yolu ihracattan geçiyor”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eskişehir Şoförler Odası’nda düzenlenen ‘Esnaf Buluşması’ etkinliğinde ihracattan, fiyat ve gramaj denetimlerine kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

2018’de 168 milyar dolarlık ihracata imza atıldığını aktaran Pekcan, “Bu, Cumhuriyet tarihinin rekoruydu. 2019 yılının ilk iki ayında da Allah’a çok şükür iyi gidiyoruz” dedi. Ocak ve Şubat aylarında dış ticaret açığını 10,8 milyar dolar aşağı çektiklerini kaydeden Pekcan, şöyle konuştu: “Böylece Türkiye’nin dış finansman açığını iki ayda 2018’e göre 10,8 milyar azalttık, ülkenin büyümesine olumlu katkı yaptık.  2018 yılında dış ticaretin büyümeye katkısı üçüncü çeyrekte 6,73; dördüncü çeyrekte 9,70. Allah izin verirse bundan böyle de devam edecek. Dış ticaretin milli gelire oranı ilk defa yüzde 50’ye ulaştı. Şu muhakkak ki Türkiye’nin yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkabilmesinin yolu daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracattan geçiyor. Onun için ihracatımızı KOBİ’lere, kadın ve genç girişimcilere yaymayı arzu ediyoruz. Bu yönde çalışmalarımız, projelerimiz var.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 09:50
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. Eskişehir Şoförler Odası
  3. Esnaf Buluşması
  4. fiyat ve gramaj denetimleri
  5. dış ticaret açığı
  6. milli gelir
  7. KOBİ

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