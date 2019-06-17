Gerçekten günlük hayatta birçok gıdada kullanılan fruktoz şurubunun zararları tahmin edemeyeceğiniz kadar fazladır: Bu yüzden bu konuyu iyice kavrayarak alacağımız gıdalarda daha dikkatli olmalıyız. Yüksek fruktozlu mısır şurubu diğer şekerlerden daha mı tehlikeli? Yüksek fruktozlu mısır şurubu hangi besinlerde bulunur?Prof. Dr. Alper Çelik, konu hakkında bilgiler vererek, yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren besinleri açıkladı. İşte o besinler...

Yüksek fruktozlu mısır şurubu tüketmek neye yol açar?

“Yüksek fruktozlu mısır şurubunun diğer şekerlerden daha tehlikeli olup olmadığıyla ilgili, araştırmalar sürüyor. Ancak mevcut araştırmalara göre, yüksek fruktozlu mısır şurubunun tüketimi ile obezite, metabolik düzensizlik ve benzer sağlık sorunları arasında bir bağlantı bulunuyor.

2017’de fareler üzerinde yapılan çalışmaya göre, yüksek fruktozlu mısır şurubu tüketimi açlık glikozunu artırırken farelerin vücuttan glikozu temizleme kabiliyetini azaltmaktadır.

2012’de 43 ülkede yapılan analize göre, yüksek fruktozlu mısır şurubu kullanımının olduğu bölgelerde diyabet oranları yüzde 20 daha yüksek çıkmıştır.

Yüksek fruktozlu mısır şurubu, diğer ilave şekerlerde olduğu gibi, şeker hastalığı ve diğer sağlık sorunları riskini artırabiliyor.

Hangi gıdalar yüksek fruktozlu mısır şurubu içerir?

Yüksek fruktozlu mısır şurubu ile ilgili sorun bu maddenin yaygınlığıdır. Bu bileşenin bulunduğu en yaygın gıdalar şunlardır:

Gazlı içecekler

Neredeyse tüm gazlı içecekler ciddi miktarlarda yüksek fruktozlu mısır şurubu içerir.

Şekerli tada sahip meyve suları

Bazı meyve suları - çocuklara yönelik meyve suları dahil- yüksek fruktozlu mısır şurubu içerir.

İşlenmiş tatlılar

Şeker, paketlenmiş kurabiyeler, kekler ve diğer tatlılar da dahil olmak üzere paketlenmiş tatlılar genellikle yüksek fruktozlu mısır şurubu içerir.

Çeşniler ve salata sosları

Pek çok çeşnide, ketçap gibi tuzlu olanlar bile, tatlandırıcı olarak yüksek fruktozlu mısır şurubu kullanılır. Bu yüzden salata sosu, ketçap, barbekü sosu ve diğer çeşnileri alırken etiketlerini kontrol edin.

Hazır yiyecekler

Pek çok hazır ve paketlenmiş yiyecek - pizzalar dahil - yüksek fruktozlu mısır şurubu içerir.

Granola ve beslenme barları

Granola barlar, protein barlar ve sağlıklı olduğu iddia edilen diğer sağlıklı aperatiflerin tatlarını geliştirmek için genellikle tatlandırıcılar kullanır. Yüksek fruktozlu mısır şurubu, bu ürünlerdeki en popüler tatlandırıcılardan biridir.

Fıstık ezmesi ve diğer kabuklu yemiş ezmeleri:

Fıstık ezmesi tuzlu bir besin gibi görünebilir ama aslında çok tatlıdır. Pek çok fıstık ezmesi üreticisi şeker eklerken bazıları ise yüksek fruktozlu mısır şurubu ekler. Aynı şekilde bu durum, kaju fıstığı, badem, ceviz, fındık ezmesi gibi diğer besinler için de geçerlidir.

Ekmek ve buğday ürünleri

Bazı ekmek ve buğday ürünü çeşitleri - makarnalar dahil - yüksek fruktozlu mısır şurubu içermektedir.



Şeker miktarı ve türü ile ilgili önlemler almak istiyorsanız, aldığınız paketli ürünlerin içeriğini dikkatlice kontrol edin. Birçok insan yıllardır tükettiği bazı gıdaların içinde şeker ya da yüksek fruktozlu mısır şurubu olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşar. Çünkü sıklıkla tükettikleri besinlerin içeriğine bakmamışlardır.’’