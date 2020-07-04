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Spor

Yukatel Denizlispor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Teknik direktör Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından futbolcular, profesyonel takım antrenörü Levent Kartop yönetiminde idmana çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-04 20:08:45 -
Yukatel Denizlispor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 31. haftasında 7 Temmuz Salı günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, teknik direktör Bülent Uygun'la yolların ayrılmasının ardından profesyonel takım antrenörü Levent Kartop yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Levent Kartop'un yardımcıları Bilal Utku Alemdaroğlu, Memiş Sarıçam ve Hayrettin Öz oldu.

İdmanda, dün akşam oynanan Gaziantep FK maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, diğer futbolcuların top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.


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