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Yukatel Denizlispor, Tiago Lopes'i transfer etti

- Yeşil-siyahlı takım, geçen sezon Kayserispor'da oynayan savunma oyuncusu Lopes'i 2 yıllığına kadrosuna kattı

18 Haziran 2019 Salı 15:22
Yukatel Denizlispor, Tiago Lopes'i transfer etti


DENİZLİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, geçen sezon İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen Tiago Lopes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda son olarak Kayserispor'da forma giyen savunma oyuncusu Lopes ile 2 yıl anlaşmaya vardıklarını dile getiren Atilla, "Transfer çalışmalarını başkanımızın hedefleri doğrultusunda yapıyoruz. Topbaşı yapıncaya kadar transferlerimiz sürecek. Yeni transferlerimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Lopes ise Denizlispor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, Süper Lig'de başarılı işlere imza atacaklarına inandığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:22
  1. Denizlispor
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  3. İstikbal Mobilya Kayserispor
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