  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yukatel Denizlispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta olay
Spor

Yukatel Denizlispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta olay

Yukatel Denizlispor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin ilk yarısında protokolde çıkan karışıklığın sebebi belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 11:26:00 -
Yukatel Denizlispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta olay

Yukatel Denizlispor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin ilk yarısında protokolde çıkan tartışmanın nedeni belli oldu.

Denizlispor Kulübü Futbol Şubeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan'ın "Caner karı gibi oynama!", "Ozan yere yat, hakem nasıl olsa çalacak!" ve son olarak "Emek hırsızları" sözlerinden sonra Fenerbahçe Yöneticisi Alper Pirşen tepki gösterdi.

Alper Pirşen'in tepkisi sonrası her iki taraftan da atışmalar oldu. Emre Belözoğlu, başta uzak dursa da bu tartışmaya sonradan dahil oldu.

Emniyet güçlerinin araya girmesi sonrası tartışmalar durulurken, maçın kalan bölümünde iki taraf da daha tepkisiz bir biçimde maçı izledi.

Kaan Şanlıkan, maçtan sonra yaptığı açıklamada protokolde Alper Pirşen ile tartıştığına yönelik iddiaları reddetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dilipak'tan 'Milli Güvenlik' uyarısı: Mehdi, Mesih, Dabbetül arz, Yecüc Mecüc, cinler, şeytanlar...
Gündem

Dilipak'tan 'Milli Güvenlik' uyarısı: Mehdi, Mesih, Dabbetül arz, Yecüc Mecüc, cinler, şeytanlar...

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, koronavirüsle mücadeleyi Sağlık Bakanlığı'nın değil Milli Savunma Bakanlığının yönetmesi gerektiğini söy..
Ahmet Hakan tartışmalara girdi! ‘Sıranın bana gelmesini bekliyorum’
Gündem

Ahmet Hakan tartışmalara girdi! ‘Sıranın bana gelmesini bekliyorum’

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuşmadan önce Alman aşısı vurdurmak istediğini ancak..
Meteoroloji gün verip uyardı! Kar yağışı geliyor
Gündem

Meteoroloji gün verip uyardı! Kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere bir çok il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Çarşamba gününden itibaren ise etkili k..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay