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Gündem Yük treninin lokomotifinde yangın!
Gündem

Yük treninin lokomotifinde yangın!

Tokat'ta, Samsun-Sivas seferini yapan yük treninin lokomotifinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 23:54:00 -
Yük treninin lokomotifinde yangın!

Edinilen bilgiye göre; Samsun-Sivas seferini yapan 43410 sefer sayılı yük treninin lokomotifi, lojistik şefliği girişine geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Durumu fark eden makinist Eyüp Çınar treni istasyona gelmeden görevlilere haber verdi. Zile Lojistik ekipleri yangın tüpleriyle bekledikleri istasyonda yavaşlayarak duran trene müdahale etti. Yangın görevlilerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedenin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

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