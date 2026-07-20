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Yük treninin çarptığı kadın öldü

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Yük treninin çarptığı kadın öldü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde demiryolu hattından karşıya geçmeye çalışırken yük treninin çarptığı 66 yaşındaki Güllü Doğmaç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki kaza, saat 10.10 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 2039. Sokak demir yolu hattında meydana geldi. Feribot istikametinden Tatvan Garı'na seyir halinde olan yük treni, demir yolu hattından yaya olarak geçmeye çalışan Güllü Doğmaç'a (66) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı kadın, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güllü Doğmaç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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