Yük treni tarım aracına çarptı, anne ve çocuğu öldü!
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yük treni, "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarptı. Kazada treninin çarptığı tarım aracındaki anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, baba yaralandı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yük treni, "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarptı. Kazada treninin çarptığı tarım aracındaki anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, baba yaralandı.
Malatya'dan Elazığ istikametine giden yük treni, Ağılyazı Mahallesi mevkisinde raylardan geçen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarptı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine, kaza yerine jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ANNE VE İKİ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, tarım aracındaki anne Leyla ve çocukları Esma ve Muaz hayatını kaybederken, baba Orhan Acar yaralandı. Yaralı baba, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.