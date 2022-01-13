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Gündem Yük gemileri kuvvetli rüzgar nedeniyle Sinop doğal limanına demirledi
Gündem

Yük gemileri kuvvetli rüzgar nedeniyle Sinop doğal limanına demirledi

Batı Karadeniz'de saatteki hızı 43 kilometreye kadar çıkan kuvvetli rüzgar nedeniyle yük taşımacılığı yapan gemiler, Sinop'un doğal limanına demirledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 13:12:00 -
Yük gemileri kuvvetli rüzgar nedeniyle Sinop doğal limanına demirledi

Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları üzerine uluslararası yük taşımacılığı yapan 20'ye yakın gemi kentin doğal limanına sığındı.

Burada bekleyişlerini sürdüren gemiler, hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar seyir alacak.

Gemidekilerin bekleme süresince tüm ihtiyaçları talep olması halinde Sinop Liman Başkanlığınca karşılanıyor.

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