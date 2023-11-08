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Gündem Yuh olsun size! İsrail'in vahşetine kanlı kılıf
Gündem

Yuh olsun size! İsrail'in vahşetine kanlı kılıf

Yeniakit Publisher
2023-11-08 08:40:00 -
Yuh olsun size! İsrail'in vahşetine kanlı kılıf

İşgalci İsrail'in katliam ordusuna verdiği desteğin boyutunu artıran ama aynı zamanda ateşkes çağrısında bulunan ikiyüzlü ABD'den akıllara zarar açıklamalar geldi. Katil İsrail'in 33 gündür aralıksız sürdürdüğü insanlık dışı saldırılarının altında yatan korkunç planı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün açıklamıştı. ABD, İsrail'in Gazze işgaline karşı çıktığını iddia etse de bir aydır süren çocuk katliamına kan donduran bir kılıf buldu.

Sözde Hamas'a karşı harekete geçen ancak tam bir aydır sivilleri katleden İsrail'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Açık açık Gazze'yi işgal planından bahseden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD'den 'desteklemiyoruz' açıklamaları gelse de katliamın sürmesi için mühimmat desteği sürüyor. Bütün bunların yanında dün İsrail'in saldırılarına yönelik açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, akıllara zarar sözler sarf etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kirby, İsrail'in bombardımanları sonucu binaların enkazı altında kalan Gazzeli çocuklar için, "Küçük çocukların enkazdan çıkarıldığı ve birçoğunun bunu başaramadığı görüntüleri görmek korkunç." ifadelerine yer verdi.

UTANMADAN HAMAS'I SUÇLADI

Kirby, Tel Aviv yönetimi için, "İsrailli mevkidaşlarımıza, mümkün olduğu kadar, hedef belirlerken ayrım gözetmelerinin ve dikkatli olmalarının önemini vurgulamaya devam diyoruz" ifadesini kullanmakla yetinirken sivil ve çocuk ölümleri konusunda Hamas'ı suçladı. Sözcü, Hamas'ın sivilleri bölgeyi terk etmeyerek yaşadıkları evlerde saklanmalarını teşvik ettiğini iddia etti.
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Yorumlar

YORUM

BİZ MÜSLÜMANLART HALA BU DOMUZ ..LERİNDEN Mİ MEDET BEKLİYOPRUZ EVET DEMEK Kİ BİZ MÜSLÜMANLAR ÇOK AŞŞAĞILIK BİR DURUMDAYIZ ARTIK MÜSLÜMANLIĞIMDAN UTANIYORUM EĞER BU KADAR KARDEŞİMİZİ KAFİR ŞEYTANIN ...LERİ YAHUDİ İSRAİLLİLWERE KURBAN VERDİKTEN SONRA EĞER GAZXZEYİ DE ONLARA TESLİM EDERSEK ARAPLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM MÜSLÜMANLARA ALLAH LANET ETSİN

Siyonist zalim kafirlerin hepsiyle mucadele KIYAMETE KADAR, ZAFER HAKKIN VE HÂKKA INANANLARINDIR!

.......
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