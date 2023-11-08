Yuh olsun size! İsrail'in vahşetine kanlı kılıf

Sözde Hamas'a karşı harekete geçen ancak tam bir aydır sivilleri katleden İsrail'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Açık açık Gazze'yi işgal planından bahseden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD'den 'desteklemiyoruz' açıklamaları gelse de katliamın sürmesi için mühimmat desteği sürüyor. Bütün bunların yanında dün İsrail'in saldırılarına yönelik açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, akıllara zarar sözler sarf etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kirby, İsrail'in bombardımanları sonucu binaların enkazı altında kalan Gazzeli çocuklar için, "Küçük çocukların enkazdan çıkarıldığı ve birçoğunun bunu başaramadığı görüntüleri görmek korkunç." ifadelerine yer verdi.

UTANMADAN HAMAS'I SUÇLADI

Kirby, Tel Aviv yönetimi için, "İsrailli mevkidaşlarımıza, mümkün olduğu kadar, hedef belirlerken ayrım gözetmelerinin ve dikkatli olmalarının önemini vurgulamaya devam diyoruz" ifadesini kullanmakla yetinirken sivil ve çocuk ölümleri konusunda Hamas'ı suçladı. Sözcü, Hamas'ın sivilleri bölgeyi terk etmeyerek yaşadıkları evlerde saklanmalarını teşvik ettiğini iddia etti.

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