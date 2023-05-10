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Siyaset Yuh olsun senin milliyetçiliğine! Meral Akşener Bakanlar Kurulu'nda, HDP ile aynı masada
Siyaset

Yuh olsun senin milliyetçiliğine! Meral Akşener Bakanlar Kurulu'nda, HDP ile aynı masada

Yeniakit Publisher
2023-05-10 11:10:00 -
Yuh olsun senin milliyetçiliğine! Meral Akşener Bakanlar Kurulu'nda, HDP ile aynı masada

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 6'lı masanın terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapmasını masaya yatırdı.

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Akşener, bakanlar kurulunda, HDP ile aynı masada!" başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte o yazısı:

CHP eski Milletvekili Sinan Aygün, CHP listesinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Mansur Yavaş’ın adamları ile gökdelen ruhsatı üzerine konuşurken, şu soruya muhatap olmuştu:

“Ne verecen abi!”

Mansur Yavaş, “Ne verecen abi” teklifinin medyaya yansıması üzerine sinirlenmiş, gökdeleni yıkacağına söz vermişti..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Üzerinden 3 yıl geçti..

Gökdelen orda duruyor..

“Ne verecen abi” muhabbeti, CHP’li belediye başkanının adamları ile, CHP’nin eski milletvekili arasındaki diyalog olarak kayıtlara geçti..

“Ne verecen abi” bununla sınırlı kalması mümkün değildi.

Çünkü CHP’nin zihniyeti bu..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...

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Yorumlar

milliyetcilik

eskiden milliyetcilerin sözü vardı ehberimiz kuran hedefimiz turandı nerde bakıyorum birileri bir yere oturmuş hilal bıyıgı bırakmış sorsan milliyetci adama diyorum okadar sehit verdik hala vercekmisin diyorum evet diyor ne diyelim herkesin evinde bir sehitmi cıkmalı(sehit kardesine küfürü unutuyor. meral esi kominist kendi milliyetci hayatta ikisi bir araya gelmeyen seyler)

DRSNN

YA ARKADAŞ BU KADININ GEÇMİŞİ BELLEİ FETÖ BAKAN ETTİ YANİ CIA ÜLKÜCÜLER DE ZANNETTİKİ BU KURTARICI HALBUKİ ETRAFINDA TOPLANANLARI HEPSİ FETÖ CÜ YANİ CIA AJANI NETİCEDE YAVAŞÇA ÇÖZÜLMEYE BAŞLANDI ÜLKÜCÜLER YANILGILARINI ANLADI SEÇİMDEN SONRA FETÖCÜLERİN YANINDA YURT DIŞINDA YAŞAYACAK
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