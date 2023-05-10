Yuh olsun senin milliyetçiliğine! Meral Akşener Bakanlar Kurulu'nda, HDP ile aynı masada
Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 6'lı masanın terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapmasını masaya yatırdı.
Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Akşener, bakanlar kurulunda, HDP ile aynı masada!" başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.
İşte o yazısı:
CHP eski Milletvekili Sinan Aygün, CHP listesinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Mansur Yavaş’ın adamları ile gökdelen ruhsatı üzerine konuşurken, şu soruya muhatap olmuştu:
“Ne verecen abi!”
Mansur Yavaş, “Ne verecen abi” teklifinin medyaya yansıması üzerine sinirlenmiş, gökdeleni yıkacağına söz vermişti..
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Üzerinden 3 yıl geçti..
Gökdelen orda duruyor..
“Ne verecen abi” muhabbeti, CHP’li belediye başkanının adamları ile, CHP’nin eski milletvekili arasındaki diyalog olarak kayıtlara geçti..
“Ne verecen abi” bununla sınırlı kalması mümkün değildi.
Çünkü CHP’nin zihniyeti bu..