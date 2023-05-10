Yuh, bu kadar da saçmalanmaz! Erdoğan kazanırsa artık kadınlar…

Ahmet Davutoğlu’nun basın bülteni Karar gazetesinde kalem oynatan İbrahim Kahveci, “Yuh! Bu kadar da saçmalanmaz” dedirten bir yazıya daha imza attı.

Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan’ı önde gösteren anketler artınca iyice zıvanadan çıkan Kahveci, "Bu yönetim devamında en fazla kadınlar çekecek. Belki de sokağa çıkmak için yanlarında bir erkek zorunlu olacak. Yasal olmasa bile fiili durum zaten buna doğru gidiyor" gibi ipe sapa gelmez ifadeler kullandı.

Türkiye'nin yapısal bir çöküş yaşadığını iddia eden Kahveci, "Ekonomik krizler anlık çok acı verir ama çaresi de kısa sürede bulunur. Oysa yapısal çöküşler toplumsal çöküşü ifade eder ve kuşaklar boyu fatura ödenir. Bugün Türkiye bir yapısal çöküş içerisinde ama hayal satılan bir seçimi de yaşıyor. Hayallere mi inanacağız yoksa gerçeklere mi bakacağız. İşte beka sorunumuz tam da burasıdır" herzelerini yumurtladı.



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