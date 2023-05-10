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Medya Yuh, bu kadar da saçmalanmaz! Erdoğan kazanırsa artık kadınlar…
Medya

Yuh, bu kadar da saçmalanmaz! Erdoğan kazanırsa artık kadınlar…

Yeniakit Publisher
2023-05-10 12:30:00 -
Yuh, bu kadar da saçmalanmaz! Erdoğan kazanırsa artık kadınlar…

Ahmet Davutoğlu’nun basın bülteni Karar gazetesinde kalem oynatan İbrahim Kahveci, “Yuh! Bu kadar da saçmalanmaz” dedirten bir yazıya daha imza attı.

Ahmet Davutoğlu’nun basın bülteni Karar gazetesinde kalem oynatan İbrahim Kahveci, “Yuh! Bu kadar da saçmalanmaz” dedirten bir yazıya daha imza attı. 

Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan’ı önde gösteren anketler artınca iyice zıvanadan çıkan Kahveci, "Bu yönetim devamında en fazla kadınlar çekecek. Belki de sokağa çıkmak için yanlarında bir erkek zorunlu olacak. Yasal olmasa bile fiili durum zaten buna doğru gidiyor" gibi ipe sapa gelmez ifadeler kullandı.

Türkiye'nin yapısal bir çöküş yaşadığını iddia eden Kahveci, "Ekonomik krizler anlık çok acı verir ama çaresi de kısa sürede bulunur. Oysa yapısal çöküşler toplumsal çöküşü ifade eder ve kuşaklar boyu fatura ödenir. Bugün Türkiye bir yapısal çöküş içerisinde ama hayal satılan bir seçimi de yaşıyor. Hayallere mi inanacağız yoksa gerçeklere mi bakacağız. İşte beka sorunumuz tam da burasıdır" herzelerini yumurtladı.

 
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Yorumlar

emir

Sen merak etme kadınları da düşünme.Erdoğan dünya lideridir.Dünya lideri olduğunu bilmeyen yok da sen vb güruh öyle gözünüz kör olmuş ki yanlışa doğru diyecek kadar kafayı yemişsiniz. olum kim teröriste fırsat verir onunla iş tutarsa o bu ülkeye zarar verir.bunun acısını da sanma ki sen vb güruh da çekmez.saçmalamayın kendinize gelin.kandilin borazanlığını yapanlar sözsahibi olursa ülke bölünür.

Uğur

Ben bu İbrahim teraneciyi belki 10-15 belki 15-20 sene evvelki Yeni Şafak'tan hatırlıyorum. O zaman da Reis'in ekonomi yönetimine uyuz uyuz kapitalist itirazlar yapardı. Şimdi de liboş-muhafazakâr gazeteden kadınlara mealen şöyle demiş: "Zengin cazibeli iş arkadaşları ve patronlara daha çok hizmetkâr olabilmek için bizim tarafa oy ver yavrum".
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