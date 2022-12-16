Yuh artık! İsveç'te hayvanat bahçesinden kaçan şempanzelere kan donduran ceza!

İsveç Furuvik hayvanat bahçesini işleten grubun sözcüsü Annika Troselius, İsveç gazetesi Expressen'e, kaçan 4 şempanzenin geçtiğimiz günlerde yakalandığını ve ötanazi yapıldığını söyledi. Troselius sebep olarak ise hayvanların hepsine yetecek kadar sakinleştirici olmadığını, bu yüzden ötanazi yapılması gerektiğini savundu.

Trosellius, şempanzelerin güçlü ve tehlikeli hayvanlar olduğunu, hayvanat bahçesinin temelde 'hiçbir insanın zarar görmemesine' odaklandığını açıkladı. İsveç radyosuna konuşan Troselius, 5. bir şempanzenin de kafesini terk ettiğinin ve serbest şekilde dolaştığının düşünüldüğünü söyledi. Bununla birlikte, bu konuda başka bir anlık bilgilendirme yapılmadı.

Hayvanların kafeslerinden nasıl kaçmayı başardıkları belli değildi.

TOPLAM 7 ŞEMPANZE BULUNUYORDU

Furuvik hayvanat bahçesi, Stockholm'ün 165 kilometre kuzeyindeki Gavle şehrinin yakınında. Hayvanat bahçesi, toplam 7 şempanzeye ev sahipliği yapıyordu. Bir eğlence parkının parçası olan hayvanat bahçesinin internet sitesine göre, bu hayvanat bahçesi aynı zamanda İskandinav ülkelerindeki tek primat araştırma istasyonu.