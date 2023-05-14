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Gündem Yuh artık, bunu da söylemezsin! Fatih Portakal hızını alamadı, Azerbaycan’ı diline doladı
Gündem

Yuh artık, bunu da söylemezsin! Fatih Portakal hızını alamadı, Azerbaycan’ı diline doladı

Yeniakit Publisher
2023-05-14 13:58:00 -

Riskli günler yaşıyoruz, zor günler yaşıyoruz diyen CHP yandaşı Fatih Portakal, “Oradan dost olur ama Azerbaycan’dan dost olmaz” dedi.

Ermeni telegram kanallarının sürekli paylaştığı CHP yandaşı Fatih Portakal’ın videosu sosyal medyaya bomba gibi düştü.

CHP yandaşı Fatih Portakal, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki yakın ilişkiden rahatsız oldu: "Azerbaycan'dan Türkiye'ye dost olmaz. Dostumuz yok. Siz bakmayın Aliyev’e."

Sadece KKTC’den olur

Portakal yaptığı açıklamada; “Ne Rus’tan dostumuz olur, ne Amerikalıdan dostumuz olur, ne Suriye’sinden ne İran’dan osundan busundan Azerbaycan’dan filan hiç kimseden Azerbaycan’dan hiç olmaz, sadece KKTC’den dostumuz olur” ifadelerini kullandı.

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