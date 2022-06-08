Yuh artık! AK Parti, gizli toplantılarda bunu tartışıyormuş

Melih Altınok, "Bu kulaklar 'Ankara gazeteciliği' ayağına ne 'kulis haberler' duydu" dediği yazısında, okuduğu son kulis haberi aktardı. Altınok, kargaları bile güldürecek Mansur Yavaş iddiasına yer verdiği Sabah gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:

"Bu kulaklar "Ankara gazeteciliği" ayağına ne "kulis haberler" duydu.

Kimi "iyi haber alan kaynaklara yakın kaynaklar"a dayandırılıyordu... Kimisi "kuşlara".

Seçimlere bir yıl kala yine başladılar.

Okuduğum son "kulis habere" göre AK Parti, dar katılımlı gizli toplantılarda Mansur Yavaş'ı aday göstermeyi bile tartışıyormuş.

Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaş'ı "belki hiç" eleştirmemiş... Devlet Bahçeli ise "ilginç bir biçimde hem de eleştirerek" Mansur Bey'i gündeme getirmiş.

"Muhtemelen" Yavaş, Millet İttifakı'nda aday yapılmazsa küsüp Cumhur İttifakı'nın adayı olabilir düşüncesiyle "hareket ediliyormuş".

Ama tabii olmazmış şimdi...

Kabul edelim ki, yaratıcı bir senaryo!

Basın kariyerini Ahmet Hakan'la isim benzerliğine borçlu olan ve anında yalanlanan kulisleri, duyumlarıyla "namının" hakkını veren "Ahmet Takan Bey" bence feyiz almalı.

Birkaç gündür de ortalıkta şu haber dolaşıyor:

"Gazeteci Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında bir 'erken seçim pazarlığı' olduğunu öne sürdü. Zeyrek, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklaması halinde Bahçeli'nin de 'Bizim adayımız da Erdoğan' diyerek, erken seçim açıklaması yapacağının kulislerde konuşulduğunu iddia etti." (Birgün)

Dün Bahçeli'nin grup konuşmasını dinledim. Hiç de Kılıçdaroğlu'yla "gizli pazarlık yapıyorlarmış" gibi bir hâli yoktu...

Meclis kürsüsünden "Adamsan açıkla, aday mısın? Seçimler ilan edildiği tarihte, Haziran 2023'te yapılacak" diye üstüne basa basa Kılıçdaroğlu'na vuruyordu.

Ne diyorsun Deniz?

Artık sözünü ettiğin kulisler neresiyse, oralarda konuşup duran kaynağın mı yalan söylemiş, seni yanıltmış?

Yoksa Devlet Bey, bütün plan açığa çıktığı için taktik mi yapıyor?

Ne dersen kabulüm, tamam diyeceğim."