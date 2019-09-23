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Yufkasız kahvaltılık börek nasıl yapılır? Yufkasız börek tarifi

Günün en kıymetli öğünü hiç kuşkusuz kahvaltıdır. Tüm aile güzel bir kahvaltı yapacaksanız ve farklı bir tarif arıyorsanız harika bir önerimiz var. İşte, yufkasız kahvaltılık börek tarifi...

23 Eylül 2019 Pazartesi 18:50
Yufkasız kahvaltılık börek nasıl yapılır? Yufkasız börek tarifi

Günün en kıymetli öğünü hiç kuşkusuz kahvaltıdır. Tüm aile güzel bir kahvaltı yapacaksanız ve farklı bir tarif arıyorsanız harika bir önerimiz var. İşte, yufkasız kahvaltılık börek tarifi...

Yufkasız kahvaltılık börek tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı su
  • 2 adet yumurta
  • Yarım su bardağı rende kaşar peyniri
  • Yarım su bardağı lor peyniri
  • Yarım su bardağı doğranmış sucuk
  • 1 paket kabartma tozu
  • Tuz 

Derin bir kabın içerisine yumurta, su, peynir ve sucuğu alıp çırpın.

Ardından karışıma un, tuz ve kabartma tozunu ilave edin.

Sonrasında bir tavayı güzelce yağlayın ve karışımı içerisine boşaltın.

Böreğin alt tarafı pişince bir kapak ya da tabak yardımıyla ters çevirin.

İki yüzünü de güzelce pişirin.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 18:50
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