Yufkasız kahvaltılık börek nasıl yapılır? Yufkasız börek tarifi

Günün en kıymetli öğünü hiç kuşkusuz kahvaltıdır. Tüm aile güzel bir kahvaltı yapacaksanız ve farklı bir tarif arıyorsanız harika bir önerimiz var. İşte, yufkasız kahvaltılık börek tarifi...

Yufkasız kahvaltılık börek tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı un

1 su bardağı su

2 adet yumurta

Yarım su bardağı rende kaşar peyniri

Yarım su bardağı lor peyniri

Yarım su bardağı doğranmış sucuk

1 paket kabartma tozu

Tuz

Derin bir kabın içerisine yumurta, su, peynir ve sucuğu alıp çırpın.

Ardından karışıma un, tuz ve kabartma tozunu ilave edin.

Sonrasında bir tavayı güzelce yağlayın ve karışımı içerisine boşaltın.

Böreğin alt tarafı pişince bir kapak ya da tabak yardımıyla ters çevirin.

İki yüzünü de güzelce pişirin.

Afiyet olsun.