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Gündem Yüce Kur'an'a yönelik saldırıdan sonra Bakan Fidan'dan kritik temaslar!
Gündem

Yüce Kur'an'a yönelik saldırıdan sonra Bakan Fidan'dan kritik temaslar!

Yeniakit Publisher
2023-07-21 03:09:00 -
Yüce Kur'an'a yönelik saldırıdan sonra Bakan Fidan'dan kritik temaslar!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıya ilişkin Irak, Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşları ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerin detaylarını Dışişleri Bakanlığı aktardı.

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefonla görüştü.

Ortak tedbirler ele alındı!

Görüşmelerde, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Irak Büyükelçiliği'nin önünde yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırı çerçevesinde Avrupa'da her geçen gün artmakta olan İslam karşıtlığı ve İslam dinine yönelik nefret suçlarına ilişkin İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) harekete geçirilmesi ve alınacak ortak tedbirler ele alındı.

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