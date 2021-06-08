Yüce divan nedir? Yüce divana nasıl gidilir? Yüce divanda yargılama nasıl olur?
Yüce divan gitmek ne demek? Yüce divan ne zaman kuruldu? Yüce divana kimler gider? Yüce divanda yargılama nasıl olur? Yüce divana kimler bakar? Yüce divan üyeleri kimlerdir? Yüce Divanda yargılanabilen devlet görevlileri kimlerdir? Yüce divam görevini kim yürütür?
Yüce Divan, Türkiye'de Anayasa Mahkemesinin; Cumhurbaşkanını, TBMM Başkanını, Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları, yüksek yargı mensuplarını, Genelkurmay Başkanını ve kuvvet komutanlarını görevleriyle ilgili suçlarından ötürü yargılarken kullandığı sıfattır. Mahkemenin bu yetkisi Anayasa'nın 148. maddesinin 6. fıkrasına dayanır.
Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara Genel Kurulca bakılır. Divanın savcılık görevini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ya da vekili yürütür. 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğine göre Yüce Divan kararlarına yeniden inceleme yolu açılmıştır. Genel Kurulun yeniden inceleme sonucu aldığı kararlar kesindir.
Yüce divan ne zaman kuruldu?
1876 tarihli Osmanlı anayasası Kanun-ı Esasi, padişah ve devlet aleyhinde suç işleyen bakanlar ile Mahkeme-i Temyiz (Yargıtay) Reis ve Âzalarının yargılanması için dokuz üyeli Daire-i İthamiye (Savcılık) ve 21 üyeli Divan-ı Hüküm adlı iki kısımdan kurulu, Divânı-ı Âli adlı müstakil bir mahkeme öngörmüştür. Bu mahkeme Yüce Divanın Türk hukuk sistemindeki ilk örneğidir.
1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu; görevleri dolayısıyla işledikleri suçlardan ötürü, icra vekillerini (bakanları), Şura-yı Devlet (Danıştay) ile Temyiz Mahkemesi (Yargıtay) Reis ve Azalarını ve Cumhuriyet Başmüddeiumumisini (Cumhuriyet Başsavcısını) yargılaması için Divan-ı Âliyi yeniden düzenlemiştir. Savcılık görevi Cumhuriyet Başmüddeiumumisine verilerek Daire-i İthamiye kaldırılmış ve 21 üyeli tek bir divan kurulmuştur.
Yüce divam görevini kim yürütür?
1961 ve 1982 Anayasaları, Yüce Divanı müstakil bir mahkeme olarak kurmamış; Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapmasını öngörmüşlerdir. Savcılık görevinin Cumhuriyet Başsavcısına verilmesine yönelik hüküm de korunmuştur.
Yüce Divanda yargılanabilen devlet görevlileri
Yasama
TBMM Başkanı
Yürütme
Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Yardımcıları
Bakanlar
Yargı
Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri
Yargıtay Birinci Başkanı ve üyeleri
Danıştay Başkanı ve üyeleri
Sayıştay Başkanı ve üyeleri
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcıvekili
Danıştay Başsavcısı
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili ve üyeleri
Komuta Kademesi
Genelkurmay Başkanı
Kara Kuvvetleri Komutanı
Deniz Kuvvetleri Komutanı
Hava Kuvvetleri Komutanı
Yüce divan üyeleri kimlerdir?