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Spor Aziz Yıldırım'a kötü haber ulaştı
Spor

Aziz Yıldırım'a kötü haber ulaştı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aziz Yıldırım'a kötü haber ulaştı

İngiliz ekibi Aston Villa'nın adı Fenerbahçe ile de anılan Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy ile ilgilendiği iddia edildi. Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Gineli golcü ile anlaşmanın sağlandığını söylemişti.

Fenerbahçe’nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan dünyaca ünlü golcü Serhou Guirassy için İngiltere’den sürpriz bir hamle geldi.

ASTON VILLA DEVREDE

Alman basınından Bild'in haberine göre; UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olan İngiliz ekibi Aston Villa, hücum hattını güçlendirmek adına Gineli golcüyü gündemine aldı.

Yaz transfer döneminde kadrosuna kaliteli bir bitirici katmak isteyen İngiliz kulübünün, Guirassy transferinde oldukça ısrarcı olduğu belirtildi.

 

AZİZ YILDIRIM, ''ANLAŞTIK'' DEMİŞTİ

Sarı-lacivertlilerde başkan adayı Aziz Yıldırım'ın 30 yaşındaki santrforu kadrosuna katabilmek için haftalardır yoğun bir transfer mesaisi harcadığı biliniyordu. Aziz Yıldırım, geride bıraktığımız haftalarda yaptığı açıklamada Guirassy için, ''Anlaştık, kulübü ile pazarlıklar sürüyor'' demişti.

Borussia Dortmund formasıyla geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda çıktığı 46 resmi karşılaşmaya çıkan Guirassy, 22 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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