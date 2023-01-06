Yuan en uzun kazanımına hazırlanıyor

Offshore yuan, yüzde 0,4 artışla dolar karşısında 6,8591'e yükseldi ve dört günlük artışını yaklaşık yüzde 1'e çıkardı. Para birimi, ayrıca Nisan ayından bu yana ilk kez 200 günlük hareketli ortalamasını geçerek yükselerek daha fazla değer kazanç için yer açtı.

Çin'in katı "sıfır Covid" politikasının ekonomiyi boğacağına dair endişeler nedeniyle en zayıf seviyeye ulaştığı 25 Ekim'den sonra yaklaşık yüzde 7 artan Çin Yuanı için NatWest Group'ta bir stratejist olan Galvin Chia "Yıl sonu hedefimizi 6,68 olarak belirledik ve değer kazanmanın büyük bölümü ilk çeyrekte yoğunlaştı. Muhtemelen dolar ve küresel para birimi hareketleriyle yönlü olarak yeniden birleşecek." dedi.

O zamandan beri Pekin, virüs kısıtlamalarını aniden gevşetti ve likidite enjekte ederek ve emlak sektörüne yardım ederek büyümeyi destekleme çabalarını ikiye katladı. Avustralya doları ve Kore wonu da son iki ayda değer kazanırken, yuanın gücü bölgesel risk duyarlılığını destekledi.