YU numarası nasıl alınır? YKS 2021 haziran ayında yapılacak. Sınav başvuruları 4 Şubat-2 Mart tarihlerinde alınacak. Geç başvurular ise 17-18 Mart’ta alınacak. Başvuruların başlamasıyla birlikte 2021 YKS kılavuzu da yayımlandı. Kılavuzu inceleyenler YU numarası ifadesiyle karşı karşıya geldi. Peki, YU numarası denir?

YU numaralı adaylar nedir kimlerdir

YU Numarası; TC kimlik numarası olmayan adayların ÖSYM tarafından düzenlenen herhangi bir sınava başvurabilmeleri için sahip olmaları gereken üyelik numarasıdır.

9 ile Başlayan YU Numarası Nedir?

Yabancı Kimlik No, 11 haneden oluşan, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerekli şartları sağlayan yabancılara verilmiş tekil bir sayıdır.

0 ile Başlayan YU Numarası Nedir?

TC kimlik numarası veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş 9 ile başlayan YU numarası olmayan adaylara sadece ÖSYM ile ilgili işlemlerde kullanılmak üzere ÖSYM tarafından verilen 11 haneli tekil üyelik numarasıdır.

YU numarası nasıl alınır?

AİS üzerinden öncelikle YU Edinme Formunu doldurunuz.

Forma girdiğiniz tüm bilgilerin doğruluğu kontrol ediniz ve doğruluğuna emin olduktan sonra "KAYDET" butonuna basınız.

"KAYDET" butonuna basıldığında "YU No Talep Formu" oluşturulacak ve sistem tarafından 7 gün geçerliliği olan bir "BELGE KODU" otomatik olarak üretilecektir.

"YU No Talep Formu"nun çıktısını alınız ve 7 gün içerisinde bir ÖSYM Sınav Koordinatörlüğüne çıktıyla birlikte başvurunuz

AİS YU NUMARASI EDİNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KKTC dışındaki yurt dışı adayları 444 6796 ÖSYM Çağrı Merkezini arayarak YU Aday Kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

2021YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ