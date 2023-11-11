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Aktüel YTÜ Genel Sekreteri Karahan'dan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy'a ziyaret
Aktüel

YTÜ Genel Sekreteri Karahan'dan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy'a ziyaret

Yeniakit Publisher
2023-11-11 17:21:00 -
YTÜ Genel Sekreteri Karahan'dan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy'a ziyaret

YTÜ Genel Sekreteri Ahmet Karahan, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'a ziyarette bulundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Karahan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'a ziyarette bulunduğunu belirtti.

Karahan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,YTÜ Genel Sekreterlik görevini devraldığım kıymetli hocam ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’u makamında ziyaret ederek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. ifadelerine yer verdi.

İşte Karahan'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım;


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