YTB’nin “Memleketim” dergisi okuyucuyla buluştu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) üç aylık süreli yayını "Memleketim" adlı dergi, "Güçlü Diaspora Güçlü Türkiye" başlığıyla yayın hayatına başladı.

YTB, yurt dışında yaşayan vatandaşlara ait değerlerin, kardeş topluluklardan motiflerin ve uluslararası öğrencilere ait kültür zenginliklerinin işlendiği “Memleketim Dergisi”ni okurlarla buluşturdu. YTB Başkanı Abdullah Eren, derginin YTB’nin 10’uncu yılına atıfla ilk sayısında "Güçlü Diaspora Güçlü Türkiye" başlığıyla yayımlandığını belirterek, "Diasporamızdan gönül coğrafyamıza zengin bir içerikle oluşturduğumuz Memleketim dergisi yayın hayatına başladı. Yazın dünyamıza hayırlı olsun. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürler" ifadelerini kullandı.

YTB Başkanı Eren, derginin içeriğiyle alakalı olarak, ‘‘İlim ve medeniyetimiz ile kültür ve sanat dünyamızdan şehir ve mimarimize keyifli ve bilgilendirici bir içerik sunuyor’’ dedi.

Derginin ilk sayısında YTB’nin 10. yılına ilişkin YTB Başkanı Abdullah Eren imzasıyla "YTB’nin 10. Yılı Güçlü Diaspora Güçlü Türkiye" başlıklı bir makale bulunuyor. YTB’nin 10 yıllık faaliyetlerinin de geniş bir şekilde anlatıldığı dergi, aralarında Prof. Dr. Ali Büyükaslan’ın "Kültürel İletişim ve Var Olmanın Yansımaları", Dr. Turgay Şafak’ın "İran’da Selçuklu Mimarisi ve Tarihane Cami Minaresi" başlıklı makalelerinin de yer aldığı kültür, sanat ve sosyal konulara değinen yazılardan oluşuyor. Memleketim dergisinin ilk sayısında, Amerika’da yaşayan genç yazar Güzide Ertürk ile Türkçe ve Türk edebiyatının yurt dışındaki varlığı üzerine yapılmış bir röportaj da bulunuyor. E-dergi olarak yayın hayatına başlayan “Memleketim” dergisine, YTB’nin internet sitesinden (http://ytb.gov.tr/edergi) ulaşılabilecek.