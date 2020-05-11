YTB'nin desteğiyle İsviçre'de ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılıyor

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) ve İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) iş birliğinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediliyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, salgınla mücadele çerçevesinde başlatılan "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" kapsamında, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsviçre Başkanlığıyla ortak çalışma yürütüldü ve ihtiyaç sahipleri için, gıda ve hijyen ürünlerinden oluşan yardım kolileri hazırlanarak dağıtımına başlandı.

- Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı

YTB'nin başlattığı programla, yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve Türk sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapılarak salgından dolayı hijyen ve gıda malzemelerine ulaşamayan vatandaşların talepleri karşılanıyor.

Bu kapsamda ayrıca dernekler YTB desteğiyle bünyelerinde kurdukları atölyelerde maske ve önlük üretimi yapıyor. Hazırlanan maske ve önlükler ise bölgede bulunan huzurevleri ile hastanelere bağışlanıyor. Ayrıca ramazan ayının gelmesiyle salgından dolayı ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlılara ve ailelere de kumanya dağıtımı yapılıyor.

Salgın nedeniyle yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarına moral vermek için ziyaretlerde bulunuluyor ve kendilerine çeşitli hediyeler de takdim ediliyor.