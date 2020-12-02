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Aktüel YTB'nin Balkan Gençlik Okulu'nda "ortak sorunlarına ortak çözümler" arandı
Aktüel

YTB'nin Balkan Gençlik Okulu'nda "ortak sorunlarına ortak çözümler" arandı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 15:36:51 -
YTB'nin Balkan Gençlik Okulu'nda "ortak sorunlarına ortak çözümler" arandı

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Balkan ülkelerine yönelik hayata geçirilen Balkan Gençlik Okulunun 2020 Değerlendirme ve Kapanış Programı çevrim içi düzenlendi.

YTB'den edinilen bilgiye göre programda, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'in yanı sıra ilgili Balkan ülkelerinden STK ve eğitim kurumlarından temsilciler ile çok sayıda katılımcı genç yer aldı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Eren, mesajında, "Balkan gençliğini müşterek düşünce ve değer kodlarında buluştururken, ortak sorunlara ortak çözümler aratıp akademiden tarih ve kültüre zengin bir içerik sunan Balkan Gençlik Okulunu, pandemi şartlarına rağmen bu yıl da tamamladık." ifadelerini kullandı.

- Balkan Gençlik Okulu

Farklı Balkan ülkelerinden gençlerin katıldığı ve 2018'de hayata geçirilen Balkan Gençlik Okuluna, bu yıl Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kosova, Yunanistan, Arnavutluk ve Sırbistan'dan 500'e yakın genç katıldı.

Balkan Gençlik Okulunda, 9 STK ve eğitim kurumu ile iş birliği çerçevesinde katılımcılara akademik, kültürel ve tarihi donanımlarını arttırmaya ve Balkanlar'ın ortak sorunlarına ortak çözümler üretilmesine yönelik eğitim verildi.

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