  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu otun faydalarını okuyunca çok şaşıracaksınız... Tarhun otu nedir? Tarhun otu faydaları nelerdir? Dengeleri değiştirecek gelişme: Türkiye patlamadan yok eden füzeyi sahaya sürdü Tüm dengeleri değiştirecek sözler: Aziz Yıldırım’dan derneklere ve taraftara sürpriz çağrı! Ağır kokuyu bile: Bir türlü geçmeyen küf kokusuna elveda! İlk uygulamada gardıroptaki rutubeti... Aralık ayında büyük bir petrol rezervi bulunmuştu: Ülkede 70 noktaya daha bakılmasına karar verildi Hatay'da 'Türkiye'nin COP31'e giden yolu: Dirençli Şehirler Programı: Türkiye'ye büyük övgü... Bir çay bardağını 5 kişi temizledi Dilbilimciler açıkladı: Türklerin en kolay öğrendiği dil belli oldu!
Kadın - Aile
18
Yeniakit Publisher
Ağır kokuyu bile: Bir türlü geçmeyen küf kokusuna elveda! İlk uygulamada gardıroptaki rutubeti...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ağır kokuyu bile: Bir türlü geçmeyen küf kokusuna elveda! İlk uygulamada gardıroptaki rutubeti...

Bir türlü geçmeyen küf kokusuna elveda diyebilirsiniz...

#1
Foto - Ağır kokuyu bile: Bir türlü geçmeyen küf kokusuna elveda! İlk uygulamada gardıroptaki rutubeti...

Gardıroplara sinen küf kokusunu parfümlerle maskelemek yerine, kökten çözüme odaklanmaya ne dersiniz? Uzmanlara göre kalıcı ferahlığın yolu, kokuyu bastırmaktan değil, nemi durdurmaktan geçiyor. İşte gardırobunuzdaki o ağır kokuyu tarihe gömecek en etkili strateji…

#2
Foto - Ağır kokuyu bile: Bir türlü geçmeyen küf kokusuna elveda! İlk uygulamada gardıroptaki rutubeti...

Gardırobunuzdaki küf kokusu sadece burnunuza değil, sağlığınıza da hitap eder: Bu koku, evdeki kontrolsüz nemin ve durma noktasına gelen hava dolaşımının somut bir göstergesidir.

#3
Foto - Ağır kokuyu bile: Bir türlü geçmeyen küf kokusuna elveda! İlk uygulamada gardıroptaki rutubeti...

"Yeni yıkanmış kıyafetlerin ferahlığına gölge düşüren o ağır ve rutubetli koku, sorunun basit bir temizlikten daha derin olduğunu gösterir. Uzmanlar, kokuyu parfümlerle maskelemek yerine, kaynağındaki nem sorununu kökten çözmenin şart olduğunu vurguluyor.

#4
Foto - Ağır kokuyu bile: Bir türlü geçmeyen küf kokusuna elveda! İlk uygulamada gardıroptaki rutubeti...

Genellikle evin hava akımı almayan köşelerinde duran gardıroplar, kapakları uzun süre kapalı kaldığında hapsolan nemi dışarı atamaz. Bu durum, dolap içindeki havanın durağanlaşmasına ve nem birikmesine neden olur.

#5
Foto - Ağır kokuyu bile: Bir türlü geçmeyen küf kokusuna elveda! İlk uygulamada gardıroptaki rutubeti...

Özellikle kış aylarında yeterince havalandırılmayan evlerde, bu nem dolap içinde yoğunlaşır. Ahşap ya da sunta gibi gözenekli malzemeler nemi kolayca içerisine çektiğinden dolayı, zamanla gardıroplar küf oluşumuna uygun bir ortam haline gelir. Küf, daima gözle görülmez ve ilk başlarda kendini yaydığı koku ile belli eder.

#6
Foto - Ağır kokuyu bile: Bir türlü geçmeyen küf kokusuna elveda! İlk uygulamada gardıroptaki rutubeti...

Birçok kişi gardıroptaki küf kokusunu gidermek için parfümlü poşetler, sabunlar veya oda kokuları kullanıyor olsa da bu ürünler yalnızca maskelenmesine neden olur.

#7
Foto - Ağır kokuyu bile: Bir türlü geçmeyen küf kokusuna elveda! İlk uygulamada gardıroptaki rutubeti...

Geçici bir ferahlık sağlayan bu yöntemler nem ve küf kaynağı ortadan kaldırılmadığı sürece kokunun kısa sürede geri dönmesini sağlar. Uzmanlar, kalıcı çözüm için hem dolabın hem de kıyafetlerin birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı.

#8
Foto - Ağır kokuyu bile: Bir türlü geçmeyen küf kokusuna elveda! İlk uygulamada gardıroptaki rutubeti...

Gardıroptaki küf kokusundan kurtulmanın en önemli adımı, dolap içerisindeki nemi kontrol altına almaktır.

#9
Foto - Ağır kokuyu bile: Bir türlü geçmeyen küf kokusuna elveda! İlk uygulamada gardıroptaki rutubeti...

Bunun için öncelikle dolap tamamen boşaltılmalı ve iç yüzeyler kuru bir bezle silinmelidir. Ardından dolap kapakları birkaç saat açık bırakılarak içinin tamamen havalanması sağlanmalıdır. Bu işlem sırasında da mümkünse odayı da havalandırmaya ve neml havanın dışarı çıkarmaya özen gösterin.

#10
Foto - Ağır kokuyu bile: Bir türlü geçmeyen küf kokusuna elveda! İlk uygulamada gardıroptaki rutubeti...

Uzmanlara göre bazı doğal maddeler, dolap içindeki fazla nemi emmek konusunda oldukça etkilidir. Kaya tuzu, pirinç ve karbonat bu amaç doğrultusunda en sık kullanılan malzemeler arasında yer alır. Küçük bir kap içine konulan bu maddeler, dolabın alt rafına yerleştirildiğinde ortam nemini yavaşça içine çeker.

#11
Foto - Ağır kokuyu bile: Bir türlü geçmeyen küf kokusuna elveda! İlk uygulamada gardıroptaki rutubeti...

Düzenli aralıklarla değiştirilmesi, etkisinin devam etmesi açısından da oldukça önemlidir. Bu yöntemler, kimyasal ürünlere başvurmadan nem kontrolü sağlamanın pratik yolları arasındadır.

#12
Foto - Ağır kokuyu bile: Bir türlü geçmeyen küf kokusuna elveda! İlk uygulamada gardıroptaki rutubeti...

Dolap iç yüzeylerinde küf kokusu artık kalıcı bir hale geldiyse, yalnızca kurutmak yeterli olmayabilir. Bu durumda ise beyaz sirkeden yardım alabilirsiniz.

#13
Foto - Ağır kokuyu bile: Bir türlü geçmeyen küf kokusuna elveda! İlk uygulamada gardıroptaki rutubeti...

Beyaz sirke, küf oluşumuna neden olan mikroorganizmaların çoğalmasını zorlaştırır. Silme işleminden sonra dolabın mutlaka tamamen kuruduğundan da emin olmakta fayda var. Nemli bırakılan yüzeyler, kokunun tekrar oluşmasına zemin hazırlayabilir.

#14
Foto - Ağır kokuyu bile: Bir türlü geçmeyen küf kokusuna elveda! İlk uygulamada gardıroptaki rutubeti...

Gardıroptaki küf kokusu çoğu zaman yalnızca dolaptan değil, içerisinde bulunan kıyafetlerden de beslenir. Uzmanlar, dolaba yerleştirilen giysilerin tamamen kuru olmasının bu durumda kritik olduğundan bahsediyor. Hafif nemli görünen ya da uzun süre giyilmeden kaldırılan kıyafetler, zamanla çevrelerine koku yaymaya başlıyorlar. Bu nedenle dolap düzenlenirken giysilerin yıkanıp iyice kurutulması ve mümkünse açık havada havalandırılması öneriliyor.

#15
Foto - Ağır kokuyu bile: Bir türlü geçmeyen küf kokusuna elveda! İlk uygulamada gardıroptaki rutubeti...

Kalıcı çözüm için en sık göz ardı edilen adım, gardırobun düzenli olarak havalandırılmasıdır. Haftada en az bir kez dolap kapaklarının birkaç dakika açık bırakılması, içeride biriken nemin dışarı atılmasını sağlar.

#16
Foto - Ağır kokuyu bile: Bir türlü geçmeyen küf kokusuna elveda! İlk uygulamada gardıroptaki rutubeti...

Bu alışkanlık, küf kokusunun yeniden oluşmasını büyük ölçüde engeller. Uzmanlar, özellikle kış aylarında bu rutinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Dolabın duvara tamamen bitişik olmaması, arkasında hava dolaşımına izin verecek küçük bir boşluk bırakılması da nem sorununu azaltır.

#17
Foto - Ağır kokuyu bile: Bir türlü geçmeyen küf kokusuna elveda! İlk uygulamada gardıroptaki rutubeti...

Ayrıca dolap içinin aşırı doldurulmaması, hava akışını kolaylaştırır. Bu tür küçük düzenlemeler, küf kokusunu kalıcı olarak önlemede etkili adımlar arasında yer alır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Gürlek Türkiye'ye duyurdu: Yakında iade edilecek!
Gündem

Bakan Gürlek Türkiye'ye duyurdu: Yakında iade edilecek!

Adalet Bakanı Akın Gürlek Gülistan Doku cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada; "Umut Altaş yakında iade edilecek, iadesini bekliyoruz, bence..
O Tasmayı Sana Takarım! "Böyle Hayvanseverlik Olur mu?"
Gündem

O Tasmayı Sana Takarım! "Böyle Hayvanseverlik Olur mu?"

Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başından geçen çarpıcı bir olayı anlattı. Hayvan sahiplenme ve ku..
CHP'nin telefonlarına cevap vermeyen Burcu Köksal Ak Parti Genel Merkezi'nde çıktı: Cumhurbaşkanı ile görüştü, çarşamba rozet takacak
Gündem

CHP'nin telefonlarına cevap vermeyen Burcu Köksal Ak Parti Genel Merkezi'nde çıktı: Cumhurbaşkanı ile görüştü, çarşamba rozet takacak

CHP’nin telefonlarına çıkmadığı için bugün muhtıra çekilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti Genel Merkezi’ne gittiği..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmut Tuncer'in oğluna önemli görev
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmut Tuncer'in oğluna önemli görev

Mahmut Tuncer’in oğlu Prof. Dr. Mehmet Umut Tuncer, babasının doğum gününü kutladı. Paylaşımın ardından Mehmet Umut Tuncer’in Cumhurbaşkanı ..
Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri: Ümmeti Erdoğan birleştirecek!
Dünya

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri: Ümmeti Erdoğan birleştirecek!

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyasını yakınlaştırmak için sarf ettiği çabadan ö..
Fahiş site aidatları olmayacak! TBMM'de kabul edildi
Ekonomi

Fahiş site aidatları olmayacak! TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle, site aidatlarında keyfi artışların önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni sistemde ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23