Aralık ayında büyük bir petrol rezervi bulunmuştu: Ülkede 70 noktaya daha bakılmasına karar verildi
ABD-İran savaşı sonrası yeniden patlak veren enerji krizi sonrası birçok ülke petrol ve doğalgaz aramalarına hız verdi.
Dünyanın en büyük petrol ve gaz ihracatçılarından biri olan Norveç, yıllık lisans verme sürecinde enerji şirketlerine petrol ile doğalgaz aramaları için 70 yeni alan sunduğunu açıkladı. Bu lisans turu, Norveç Kıta Sahanlığı’ndaki (NCS) arama alanlarını kapsayan yıllık lisans sürecinin (APA 2026) bir parçası.
Norveç İngiltere sınırına yakın bir noktada petrol keşfine imza atmıştı. Petrol ile doğalgaz rezervi arama çalışmalarına açılan yeni alanlar arasında Barents Denizi'nde 38, Norveç Denizi'nde 10, Kuzey Denizi'nde 22 alan bulunuyor.
Şirketlerin izin belgesi alabilmeleri için son başvuru tarihi 1 Eylül 2026 olarak açıklanırken, başvurulara ilişkin son kararların gelecek yılın başlarında alınması bekleniyor.
Norveç Enerji Bakanlığı ayrıca, 2019 yılında kapatılmış olan Albuskjell, Vest Ekofisk ile Tommeliten Gamma petrol ve doğalgaz çıkarma alanlarının yeniden açılması için ABD merkezli ConocoPhillips şirketi ile ortaklık geliştirme planını onayladığını açıkladı.
