  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu otun faydalarını okuyunca çok şaşıracaksınız... Tarhun otu nedir? Tarhun otu faydaları nelerdir? Dengeleri değiştirecek gelişme: Türkiye patlamadan yok eden füzeyi sahaya sürdü Tüm dengeleri değiştirecek sözler: Aziz Yıldırım’dan derneklere ve taraftara sürpriz çağrı! Ağır kokuyu bile: Bir türlü geçmeyen küf kokusuna elveda! İlk uygulamada gardıroptaki rutubeti... Aralık ayında büyük bir petrol rezervi bulunmuştu: Ülkede 70 noktaya daha bakılmasına karar verildi Hatay'da 'Türkiye'nin COP31'e giden yolu: Dirençli Şehirler Programı: Türkiye'ye büyük övgü... Bir çay bardağını 5 kişi temizledi Dilbilimciler açıkladı: Türklerin en kolay öğrendiği dil belli oldu!
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Aralık ayında büyük bir petrol rezervi bulunmuştu: Ülkede 70 noktaya daha bakılmasına karar verildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Aralık ayında büyük bir petrol rezervi bulunmuştu: Ülkede 70 noktaya daha bakılmasına karar verildi

ABD-İran savaşı sonrası yeniden patlak veren enerji krizi sonrası birçok ülke petrol ve doğalgaz aramalarına hız verdi.

#1
Foto - Aralık ayında büyük bir petrol rezervi bulunmuştu: Ülkede 70 noktaya daha bakılmasına karar verildi

Dünyanın en büyük petrol ve gaz ihracatçılarından biri olan Norveç, yıllık lisans verme sürecinde enerji şirketlerine petrol ile doğalgaz aramaları için 70 yeni alan sunduğunu açıkladı. Bu lisans turu, Norveç Kıta Sahanlığı’ndaki (NCS) arama alanlarını kapsayan yıllık lisans sürecinin (APA 2026) bir parçası.

#2
Foto - Aralık ayında büyük bir petrol rezervi bulunmuştu: Ülkede 70 noktaya daha bakılmasına karar verildi

Norveç İngiltere sınırına yakın bir noktada petrol keşfine imza atmıştı. Petrol ile doğalgaz rezervi arama çalışmalarına açılan yeni alanlar arasında Barents Denizi'nde 38, Norveç Denizi'nde 10, Kuzey Denizi'nde 22 alan bulunuyor.

#3
Foto - Aralık ayında büyük bir petrol rezervi bulunmuştu: Ülkede 70 noktaya daha bakılmasına karar verildi

Şirketlerin izin belgesi alabilmeleri için son başvuru tarihi 1 Eylül 2026 olarak açıklanırken, başvurulara ilişkin son kararların gelecek yılın başlarında alınması bekleniyor.

#4
Foto - Aralık ayında büyük bir petrol rezervi bulunmuştu: Ülkede 70 noktaya daha bakılmasına karar verildi

Norveç Enerji Bakanlığı ayrıca, 2019 yılında kapatılmış olan Albuskjell, Vest Ekofisk ile Tommeliten Gamma petrol ve doğalgaz çıkarma alanlarının yeniden açılması için ABD merkezli ConocoPhillips şirketi ile ortaklık geliştirme planını onayladığını açıkladı. 

#5
Foto - Aralık ayında büyük bir petrol rezervi bulunmuştu: Ülkede 70 noktaya daha bakılmasına karar verildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Gürlek Türkiye'ye duyurdu: Yakında iade edilecek!
Gündem

Bakan Gürlek Türkiye'ye duyurdu: Yakında iade edilecek!

Adalet Bakanı Akın Gürlek Gülistan Doku cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada; "Umut Altaş yakında iade edilecek, iadesini bekliyoruz, bence..
O Tasmayı Sana Takarım! "Böyle Hayvanseverlik Olur mu?"
Gündem

O Tasmayı Sana Takarım! "Böyle Hayvanseverlik Olur mu?"

Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başından geçen çarpıcı bir olayı anlattı. Hayvan sahiplenme ve ku..
CHP'nin telefonlarına cevap vermeyen Burcu Köksal Ak Parti Genel Merkezi'nde çıktı: Cumhurbaşkanı ile görüştü, çarşamba rozet takacak
Gündem

CHP'nin telefonlarına cevap vermeyen Burcu Köksal Ak Parti Genel Merkezi'nde çıktı: Cumhurbaşkanı ile görüştü, çarşamba rozet takacak

CHP’nin telefonlarına çıkmadığı için bugün muhtıra çekilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti Genel Merkezi’ne gittiği..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmut Tuncer'in oğluna önemli görev
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmut Tuncer'in oğluna önemli görev

Mahmut Tuncer’in oğlu Prof. Dr. Mehmet Umut Tuncer, babasının doğum gününü kutladı. Paylaşımın ardından Mehmet Umut Tuncer’in Cumhurbaşkanı ..
Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri: Ümmeti Erdoğan birleştirecek!
Dünya

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri: Ümmeti Erdoğan birleştirecek!

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyasını yakınlaştırmak için sarf ettiği çabadan ö..
Fahiş site aidatları olmayacak! TBMM'de kabul edildi
Ekonomi

Fahiş site aidatları olmayacak! TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle, site aidatlarında keyfi artışların önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni sistemde ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23