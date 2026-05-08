Bu nasıl iştir! Canını kurtarmak için saldıran köpeği silahla vuran emekli polise hapis istemi!
Antalya'da kendisine saldıran köpeği silahla vuran emekli polis memuru hakkında "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle kamu davası açıldı.

Kendisini korumak için azgın başıboş köpeği vurmak zorunda kalan emekli polis memuruna dava açılması şaşkınlığa neden oldu. Yapılan haksızlığa tepki gösteren Güvenli Sokaklar Derneği, resmi X hesabından yaptığı açıklamada; “Bahse konu köpeğin bağlı olmadığı ve adama saldırdığı güvenlik kamerası kayıtlarında görülürken; köpeğin restoran sahibi tarafından dükkân önünde beslendiği, bağlı olmadığı, daha önce yoldan geçen başka kişilere de saldırdığı iddia edildi. Polis memuruna değil, köpeğin sahibi olduğu iddia edilen restoran sahibine TCK 177 - "Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması" suçundan kamu davası açılması gerekirken, sadece kendi canını koruyan emekli polis memuruna dava açılması tam bir hukuk skandalıdır. İnsan hayatını öncelemeden açılan kamu davaları milletimizin adalete olan güvenini zedelemektedir” ifadelerine yer verildi.

VATANDAŞLARDAN HAKSIZLIĞA TEPKİ YAĞDI!

Vatandaşlar da sosyal medyadan tepkilerini dile getirirken, “Bu köpek bu adamı öldürse kimseye bir şey olmayacaktı. Fakat burda adam ölmemek için kendini korurken ite karşı kendini savunuyor 4 yıl hapis cezası ile yargılanıyor. Bu ülkedeki mama lobisinin ne kadar güçlü olduğunun net bir kanıtı. Halk olarak gerçekten bıktık”, “Mama lobisi güçlü, insan lobisi yerlerde sürünüyor”, “İt adamı parçalarsa sorun yok. Kimse suçlu değil. Ama adama saldıran iti kendini korumak için vursan. Suçlusun. Ne güzel dünya”, “İtperestlere soru. Bu itler polisimizi ölümüne sebep olsaydı gündeme getirecek miydiniz? Diyelim ölmedi ama sakat kaldı ya da hastalığa yakalandı umurunuzda olacak mı?”, “Hepinize yazıklar olsun. İnsan kendi canını koruyamayacak mı hem de vahşi bir hayvana karşı koruyamayacak mı?” şeklinde yorumlar dikkat çekti.

Ersin

Köpek terörüne dur demeli daha ne kadar can gidecek uyumaya devam
