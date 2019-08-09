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YTB'nin 7. dönem "Türkiye Stajları" sertifika programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren:- "YTB olarak yurt dışındaki Türkler için çok farklı programlar düzenlemekteyiz. Gençlere ayrı bir parantez açıyoruz. Gençlerimize yönelik birçok program yapıyoruz"- AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya:- "Oradaki kardeşlerinizin yetişmesi ile ilgili çalışmalar olacak. Sizler onların gözünde rol modelsiniz. Bunun oluşması için ise kendinizi geliştirmeniz gerekir"

09 Ağustos 2019 Cuma 15:07
YTB'nin 7. dönem "Türkiye Stajları" sertifika programı

ANKARA (AA) - Yurt dışında yaşayan genç Türk vatandaşlarının Türkiye ile olan sosyal, kültürel ve ekonomik bağlarının güçlendirilmesi amacıyla her yıl Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen "Türkiye Stajları" programının 7'nci dönem sertifika programı gerçekleştirildi.

Ankara’da bir otelde düzenlenen sertifika programına YTB Başkanı Abdullah Eren ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya katıldı.

Programda konuşan Eren, YTB’nin gerçekleştirdiği programların en önemli hedef kitlesinin gençler olduğuna dikkati çekti.

Eren, yurt dışında yaşayan 3'üncü ve 4'üncü neslin çok iyi eğitim almış, kendi kültürüne de hakim olduğunu vurguladı.

Güçlü diasporaların ana vatanlarını da güçlendirdiğinin altını çizen Eren, şunları söyledi:

"Sizlerin babalarının dedelerinin hikayesi bir başarı hikayesidir. Onlar bir bavulla gittikleri ülkelerde bugün siyasetten ekonomiye, iş dünyasından akademiye varıncaya kadar birçok farklı alanda kendi torunlarını ve çocuklarını görme mutluluğunu yaşıyorlar. Sizler de bunlara birer örneksiniz. Ama şimdi biz yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Yeni bir başlangıçtayız. Bu bağlamda sizler de iyi eğitim alan genç kuşak olarak, Avrupa’daki Türk diasporasının önümüzdeki dönemde önemli birer temsilcisi ve geleceğisiniz."

- "Gençlerimize yönelik birçok program yapıyoruz"

YTB’nin 2010 yılında yurt dışındaki Türkler için kurulduğunu belirten Eren, "YTB olarak yurt dışındaki Türkler için çok farklı programlar düzenlemekteyiz. Tabi gençlere ayrı bir parantez açıyoruz. Gençlerimize yönelik birçok program yapıyoruz. Türkiye Stajları, Diaspora Gençlik Akademisi, Gençlik Kamplarımız, Kültürel Gezi programlarımız ve İnsan Hakları Eğitim programlarımız gençlere yönelik düzenlediğimiz programlar arasında." dedi.

Sırakaya ise Türkiye stajlarına katılan gençlere, yurt dışındaki akranlarına rol model olacak çalışmalar yapmaları yönünde tavsiyelerde bulunarak, "Oradaki kardeşlerinizin yetişmesi ile ilgili çalışmalar olacak. Sizler onların gözünde rol modelsiniz. Bunun oluşması için ise kendinizi geliştirmeniz gerekir." şeklinde konuştu.

- 69 genç staj yaptı

YTB tarafından düzenlenen "Türkiye Stajları" programının 7'nci döneminde dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 69 Türk genci 1 ay boyunca Türkiye’nin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında staj yaparak, Türkiye’deki kurumların işleyişini yakından tanıma imkanı elde etti.

Programın ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:07
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