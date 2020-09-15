YTB'den finansal bilgilerin paylaşılmasını önleme girişimleri hakkında uyarı

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Türkiye dahil 136 ülkenin taraf olduğu "Vergi Konusunda İşbirliği Sözleşmesi" kapsamında yurt dışında ikamet eden Türklerin, Türkiye'deki finansal verilerinin taraf ülkelerle paylaşılacağını belirterek bu bilgileri sözleşme kriterleri dışına çıkarma vaadinde bulunan hiçbir kişi ya da kuruma ise özel bilgiler ve para verilmemesi uyarısında bulundu.

YTB'den yapılan yazılı açıklamada Eren, paylaşılacak finansal hesap verilerinin mevduat hesapları, saklama hesapları, borç ve ortaklık ilişkisi menfaati, nakdi değer sigorta sözleşmeleri ve düzenli ödeme sözleşmeleri olduğunu belirterek "Otomatik bilgi paylaşımı kapsamında finansal kuruluşlardaki finansal hesap verilerinin paylaşımı söz konusu olup gayrimenkul bilgileri ya da emekli maaşı hesabı gibi bilgilerin paylaşımı söz konusu olmayacak." ifadelerini kullandı.

Teknik altyapı kurulana kadar anlaşmaya taraf olan bazı ülkelerle bilgi paylaşılmayacağını ve Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya'ya 2020 yılında bilgi gönderilmeyeceğini ifade eden Eren, anlaşma gereği yurt dışında ikamet eden vergi mükelleflerinin Türkiye’deki finansal hesaplarına ait bilgilerin ikamet ettikleri ülkelere gönderileceğini vurguladı.

Eren, hangi yıllara ait hangi bilgilerin paylaşılacağının Gelir İdaresi Başkanlığı "Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Bilgilendirme Rehberi"nde yer aldığını ifade ederek bu yıl için Avrupa Birliği ülkeleri dahil toplam 54 ülke ile bilgi değişimi sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Paylaşılma kriterlerine sahip bilgilerin hiçbir şekilde paylaşım dışında bırakılmayacağına dikkati çeken Eren, bilgilerin paylaşım dışında tutulacağı vaadiyle hiçbir kişi ya da kuruma T.C. kimlik numarası, e-devlet şifresi ve para verilmemesi uyarısında bulunarak, "Kesinlikle unutulmamalı ki bu konuda yurt dışında veya Türkiye’de ücret karşılığı hizmet vermek üzere hiçbir avukat, danışman veya şirket yetkilendirilmemiştir." ifadesine yer verdi.

Eren, gerekli bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi İletişim Merkezi (VİMER) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden edinilebileceğini belirtti.

Gelir İdaresi Başkanlığının konuyla ilgili hazırladığı hazırladığı rehbere “https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/uluslararasi_mevzuat/Finansal_Hesap_Bilgilerinin_Rehberi.pdf” adresinden ulaşılabileceği bilgisi de açıklamada yer aldı.

- 136 ülke, vergi cenneti ülkeleri finans piyasalarından dışlamak için anlaştı

Uluslararası ölçekte vergi kayıp ve kaçağı ile mücadelede temel ilkeleri ortaya koymak amacıyla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve G20’nin çalışmaları sonucunda Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 136 ülke 2011 yılında “Vergi Konularında İdari Yardımlaşma Sözleşmesi”ni kabul ederek mutabakata varmıştı.

Vergide şeffaflık sağlanması amacıyla dünya genelinde banka bilgilerinin gizli tutulmaması konusunda uzlaşan ülkeler bu şekilde vergi cenneti olan ülkeleri uluslararası finans piyasalarından dışlayarak vergi kaçaklarını en aza indirmeyi planlıyor.

Finansal hesap bilgilerinin değişimini yapmayı kabul etmeyen ülkelere OECD ve AB tarafından birtakım yaptırımların uygulanacağı kararı alınırken Türkiye bu anlaşmaya 2017 yılında imza atmıştı.

Anlaşmaya göre 2018'de Norveç ve Letonya'yla bilgi değişimi yapmaya başlayan Türkiye bu yıl 54 ülkeyle bilgi paylaşımı yapacak.



