YTB desteğiyle Danimarka’da yaşlı vatandaşlara bayram hediyesi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle Danimarka Türk Diyanet Vakfı ülkedeki yeni korona virüs (Covid-19) pandemisinden dolayı evlerinde vakit geçiren yaşlı vatandaşları ziyaret ederek, Ramazan Bayramı için hediyeler takdim etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) başlattığı “Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği Programı” ile salgından ciddi boyutlarda etkilenen Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında Türk STK’ların yeni korona virüs (Covid-19) pandemisine karşı yaptıkları çalışmaları destekliyor. Bu kapsamda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına ve ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılıyor. Proje kapsamında kendi bünyelerinde ürettikleri maske ile önlükleri bölgedeki sağlık kuruluşları ve belediyelere bağışlayan Türk STK’lar salgından dolayı evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara da moral ziyaretleri gerçekleştirerek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Danimarka’da da YTB desteğiyle Danimarka Türk Diyanet Vakfı üyeleri, salgından dolayı evlerinde vakit geçiren yaşlı vatandaşları ziyaret ederek Ramazan bayramlarını tebrik etti ve hediyeler sundu. Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren yaşlı vatandaşlar ise yardımlardan dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyor.