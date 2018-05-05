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YTB Başkanı görevden alındı

Başbakanlığa ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 07:37
YTB Başkanı görevden alındı

Başbakanlığa ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, açık bulunan 1'inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkanı Mehmet Köse atandı.

Söz konusu atama, 657 sayılı Kanunun 59 ve 73'üncü maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18'inci maddesiyle 2451 sayılı Kanunun 2'nci maddesi gereğince uygun görüldü

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 07:37
  1. YTB
  2. YTB Başkanı Köse

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