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Aktüel

YTB Başkanı Eren'den Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine yönelik tutumuna tepki:

"Batı Trakya Türkü sistematik baskılara boyun eğmeyecektir. Türkiye, soydaşının hak ve hukukunu her daim savunacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-08-16 17:15:08 -
YTB Başkanı Eren'den Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine yönelik tutumuna tepki:

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Batı Trakya Türklerinin Yunanistan'ın sistematik baskılarına boyun eğmeyeceğini, Türkiye'nin de soydaşlarının hak ve hukukunu her daim savunacağını belirtti.

Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Trakya'daki Müslüman Türk varlığının yüzyıllara dayandığını belirterek, "Bugün Batı Trakya'daki Müslüman Türkler 150 bini bulan varlığıyla Yunanistan'daki tek resmi azınlık grubu." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'ın Batı Trakya'da sistematik bir baskı politikası güttüğüne dikkati çeken Eren, bu baskıcı tutumun son günlerde eğitim üzerinden de yürütülmeye çalışıldığını vurguladı.

Eren, "Yunanistan, Lozan ile bağdaşmayan bir tutumla Batı Trakya Türk Azınlığına sistemli baskısını eğitim üzerinden sürdürüyor. Batı Trakya'daki birçok köyde okullar kapatıldı. Gümülcine'deki 5 asırlık Medrese-i Hayriye'de sindirilmeye çalışılıyor. Bu baskılara son verilmeli." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın kimlik inkarı, dini hayat özgürlüğüne müdahale, azınlığa ait vakıf mallarına yönelik tartışmalı uygulamaların yanı sıra şimdi de eğitim üzerinden soydaşların Lozan başta olmak üzere farklı hususlarla garanti altına alınmış hak ve hukukunu hiçe sayan girişimlerde bulunduğunun altını çizen Eren, şunları kaydetti:

"Lozan ile garanti altına alınmış haklar arasında eğitim ve dini işlerde özerklik var. Yine Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan 1951 ve 1968'de imzalanan Kültür Anlaşması ve Kültür Protokolü, kabul edilen uluslararası sözleşmeler, Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan ilave anlaşmalar söz konusu. Ayrıca Yunanistan bir AB üyesi. Kaldı ki azınlık haklarına özel olarak bağlantılı olan başlıca uluslararası insan hakları sözleşmelerine de taraf. Dolayısıyla tüm buralardan mütevellit azınlığın haklarına yönelik sorumlu olduğu noktalar var. Bunlara uygun hareket etmesi gerekir. Yunanistan bu hakları korumakla mükellef."

- "Türkiye hiçbir zaman soydaşını yalnız bırakmayacak"

Yunanistan'ın, tam teçhizatlı komandolarla Batı Trakya'da sivil yerleşim yerinde birkaç gün önce sözde tatbikat yaptığını da belirten Eren, "Tamamen soydaşlarımıza karşı, üstelik Yunanistan vatandaşılar, ortaya konan baskı ve korku amaçlı tutumun son derece akıl dışı yeni bir örneği. Basına yansıyanın dışında birkaç köyde daha askeri varlık gösterme olduğuna dair haberler oldu. Kabristana yapılan saldırı da söz konusu biliyorsunuz. Asla kabul edilebilir şeyler değil bunlar. Batı Trakya Türkü her alanda görülen tüm bu sistematik baskılara asla boyun eğmeyecektir. Türkiye de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi hiçbir zaman soydaşını yalnız bırakmayacak, onun hak ve hukukunu her daim savunacaktır."

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